La “Pantera” Quiñones brilla con un golazo a lo Panenka ante la crisis de los delanteros tricolores

¡Julián Quiñones anda intratable en Arabia y la Selección Mexicana ya lo extraña! Tras perderse la última Fecha FIFA por lesión, el atacante del Al-Qadisiya demostró con un golazo a lo Panenka que su tremendo nivel en el pasado Mundial no fue ninguna casualidad de la vida.

Tras el parón liguero, el ariete azteca se despachó con la cuchara grande en el baile de 5-0 que su club le acomodó al Al-Kholood. El atacante cerró la pinza y puso la cereza en el pastel con un golazo de esos que revientan las redes.

¡SE LA PICÓ AL PORTERO! ? Gran ejecución de Julián Quiñones para el quinto gol de su equipo. #SPLenFOX pic.twitter.com/NiLIaDEf61 — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 9, 2026

Cuando el árbitro pitó la pena máxima en los minutos finales, el romperredes no se tentó el corazón. Sacó la picardía mexicana y la firmó con un descarado cobro por el centro, dejando al guardameta rival buscando fantasmas.

Esta pintura llega semanas antes de que se entregue el Balón de Oro, premio donde está nominado. El desierto árabe ya le quedó chico a una “Pantera” que no se cansa de devorar rivales y que va directo por otro título de goleo.

La realidad es que el “Tri” lo extrañó demasiado en un ataque que jamás se mostró efectivo. Los delanteros convocados, como Armando “Hormiga” González, Germán Berterame y Santiago Giménez, nomás no dieron una en la cancha.

El “Bebote” Giménez acaparó un sinfín de críticas por su alarmante falta de capacidad con la playera verde. La sequía de los atacantes dejó en claro que la ausencia de Quiñones dinamitó por completo los planes del combinado nacional.

La baja de Julián por una traicionera molestia muscular abonó para una fecha FIFA de los mil diablos. México sufrió dos criticables tropiezos ante Estados Unidos y Chile, dejando una exhibición que encendió todas las alarmas.

A eso se le suman los discretos empates previos con Colombia y Perú en el proceso. Estos resultados abren un gran compás de dudas de cara al crucial duelo de la Liga de Naciones de Concacaf contra Jamaica en noviembre próximo.

¡OTRO PARTIDAZO MÁS! ? Julián Quiñones volvió a lucirse en la #SPLenFOX.



"YA TIENE QUE DAR OTRO PASO MÁS", dice el 'Chaco' Giménez. ? #MotherSoccer pic.twitter.com/Gs0GPUcsN5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 9, 2026

Con este ritmo goleador en Asia, Quiñones levanta la mano para volver a liderar el ataque nacional. El fútbol mexicano exige a gritos el regreso del hombre que sí sabe pesar en las citas importantes con la Selección.

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