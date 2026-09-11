Julián Quiñones saca chispas en Arabia para celebrar su nominación al Balón de Oro

La aventura por el territorio de Oriente Medio sigue rindiendo frutos de alta calidad para el atacante Julián Quiñones, quien se encargó de demostrar sobre el terreno de juego las razones de peso que lo llevaron a ser incluido en la exclusiva lista de nominados al galardón del Balón de Oro.

En un duelo sumamente disputado correspondiente a la séptima jornada del campeonato local, el futbolista de origen mexicano se convirtió en el auténtico motor de la ofensiva del Al Qadisiya al despacharse con una anotación de vestidor y participar activamente en la gestación del juego, guiando a su escuadra en un vibrante empate a tres goles frente al representativo de Al Ettifaq.

¿QUIÑONES DEBE DAR EL SALTO? ?? Julián Quiñones dejó la Liga MX para continuar su carrera en Arabia. Su rendimiento vuelve a abrir el debate, ¿es momento de buscar una oportunidad en una liga de mayor renombre? #Referentes pic.twitter.com/m44qQwCRCF — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 11, 2026

La afición que se dio cita en las tribunas apenas se estaba acomodando en sus asientos cuando el exdelantero de las Águilas del América sacó a relucir su fino olfato goleador sobre el césped.

Corría apenas el minuto doce del tramo inicial cuando Mohamed Abu desbordó con una velocidad endiablada por el carril derecho para mandar un trazo raso y venenoso al corazón del área, una cortesía que Quiñones no desaprovechó al aparecer puntual a la cita para empujar la pelota al fondo de las redes y decretar la ventaja tempranera que hizo estallar el júbilo en el banquillo de casa.

Por si fuera poco el festejo individual, el ariete azteca volvió a frotar la lámpara minutos más tarde para regalar una pincelada de su amplio repertorio técnico en la medular. Con una tremenda visión de campo, Quiñones se inventó una habilitación magistral de tres dedos que rompió por completo las líneas enemigas, sirviendo el esférico para un compañero que terminó por asistir al autor del segundo tanto de la tarde, una secuencia espectacular que ratifica el momento de gracia que vive el futbolista en su aventura internacional.

Lamentablemente para la causa del Al Qadisiya, el esfuerzo colectivo y las genialidades de su estrella no alcanzaron para amarrar el botín completo en su propio territorio, ya que el cuadro visitante ajustó las tuercas en el complemento y rescató la igualada a tres anotaciones en los instantes finales del compromiso, apagando las ilusiones locales de asaltar el liderato general de la competencia de manera provisional.

¡GOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! ????



Así fue el gol de Quiñones al minuto 12 para abrir el marcador en el empate 3-3 ante Al-Ettifaq. El mexicano fue titular y disputó los 90 minutos. #JulianQuiñones#MexicanosPorElMundo pic.twitter.com/Dk45Ukns8v — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) September 11, 2026

A pesar del amargo sabor que dejó el empate definitivo, el conjunto de Quiñones se mantiene firme en los puestos de vanguardia, impulsado por el paso goleador de un futbolista que sigue demostrando que la etiqueta de figura internacional no le queda grande en lo absoluto.

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