El Al Qadisiya golea en la Liga Saudí, pero la mala fortuna persigue a Julián Quiñones

El atacante mexicano Julián Quiñones sigue peleando contra la mala fortuna en el balompié de Oriente Medio. Durante la actividad de la cuarta jornada de la Liga Saudí, el exdelantero Lobos BUAP, Tigres, Atlas y América jugó con el cuchillo entre los dientes, pero el destino le negó una vez más el grito de gol.

A pesar de que el delantero naturalizado azteca se convirtió en una pieza sumamente activa en el eje del ataque y generó jugadas de peligro para habilitar a sus compañeros, se marchó a los vestidores con las manos vacías en el plano individual, sumando cuatro compromisos consecutivos sin poder agitar las redes enemigas en todas las competencias.

¡SE HACE FUERTE EN CASA! ?? Gran victoria del equipo de Julián Quiñones se queda con los tres puntos en casa tras imponerse en un encuentro lleno de emociones. #FOXDeportes #SPLenFOX pic.twitter.com/UI7REUnT7t — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 30, 2026

El calvario del ariete azteca comenzó a agudizarse en la parte complementaria del cotejo frente al Al-Faisaly. Quiñones realizó un movimiento perfecto en el área, controló el esférico y sacó un disparo certero que terminó en el fondo de las mallas, pero la anotación fue anulada de inmediato por el cuerpo arbitral debido a una posición adelantada previa que ahogó el festejo del mexicano.

Con este escenario, el ariete no ha podido celebrar un gol propio desde aquella jornada inaugural donde brilló en la victoria de tres por uno ante el Al-Shabab, compromiso donde además colaboró con una asistencia antes de caer en este bache ofensivo.

¡VUELVEN A PEGAR! ?? Mohammed Abu Al-Shamat apareció para romper el empate y darle nuevamente la ventaja al equipo de Julián Quiñones. #SPLenFOX #FOXDeportes pic.twitter.com/sZERu27LiG — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 30, 2026

En el plano colectivo, la historia fue radicalmente distinta para la escuadra del Al Qadisiya, conjunto que aprovechó las facilidades del rival para llevarse una victoria contundente de tres por uno ante sus aficionados.

Este resultado le permite a la escuadra local alcanzar la línea de las nueve unidades en el amanecer del campeonato saudí, escalando peldaños importantes en la tabla general y confirmando que el proyecto deportivo marcha con paso firme para pelear en la parte alta de la clasificación general.

La feria de anotaciones se activó de manera temprana en el Estadio del Al Qadisiya apenas al minuto cinco de la primera mitad. El atacante Mateo Retegui se avispó en los linderos del área chica para sacar un remate cruzado que venció la estirada del guardameta visitante y decretar la ventaja inicial.

Sin embargo, el gusto le duró muy poco a los de casa, ya que la escuadra del Al-Faisaly encontró la paridad al minuto doce por conducto de Abdoulaye Seck, quien aprovechó una desatención en una jugada a balón parado para mandar guardar la pelota al fondo de las piolas.

La igualada sacudió el orgullo de los locales, quienes adelantaron las líneas para recuperar el control de las acciones. La recompensa llegó antes de la media hora de juego, específicamente al minuto treinta, cuando Mohammed Abu Al-Shamat sacó un zapatazo que devolvió la ventaja en la pizarra para los de casa, permitiendo que el equipo manejara el trámite del partido con mayor serenidad y se marchara al descanso con el marcador a su favor.

¡HABÍA SIDO UN GOLAZO! ?? Qué golazo había marcado Julián Quiñones. Sin embargo, el fuera de lugar apagó la celebración y evitó que el cuarto gol subiera al marcador. #FOXDeportes #SPLenFOX pic.twitter.com/P7djyWcFK0 — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 30, 2026

Para el complemento, la fortuna terminó por aliarse por completo con la causa del Al Qadisiya al minuto cincuenta y seis de tiempo corrido. En una descolgada por las bandas, un centro peligroso techó a la defensiva visitante y provocó la pifia de Mohammed Al-Shanqiti, quien en su intento por despejar terminó enviando el balón a su propia portería.

El autogol significó el tres por uno definitivo en el encuentro, una losa muy pesada de la cual el Al-Faisaly ya no pudo levantarse ante el orden defensivo que impuso el cuadro de Quiñones hasta el silbatazo final.

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