Del Mundial para el mundo porque Julián Quiñones sigue imparable y vacuna al Al Shabab

A Julián Quiñones ya le gustó la vida de jeque, pero no por eso ha dejado de meterle carbón al motor. La “Pantera” sigue soltando zarpazos a diestro y siniestro en el desierto. Después de dejar constancia de su calidad y coronar un Mundial 2026 redondo con México, el delantero demostró que no fue una racha de buena suerte.

Empezó la Liga Profesional Saudí con la pólvora sequita y clavó el gol definitivo para que su escuadra le diera la vuelta a la tortilla, firmando un 1-3 definitivo sobre el Al-Shabab.

L’INÉVITABLE JULIÁN QUIÑONES ?? INSCRIT SON 1E BUT EN SPL CETTE SAISON ! ???



La future équipe de Tijjani Reijnders est une GRANDE candidate au titre de champion ?



80’ | Al Shabab 1 – 2 Al Qadsiah

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El atacante azteca anda intratable y ya demostró que la liga árabe le está quedando chica. Mantiene ese ritmo salvaje que en la Copa del Mundo provocó que más de un grande de Europa le echara el ojo y hasta le mandara piropos.

Eso sí, a la hora de sacar la cartera, los billetes del Viejo Continente nomás no le hacen ni sombra a los petrodólares que se embolsa por aquellos rumbos. Billete mata nostalgia, y más si respondes con goles.

El partido no fue un paseo por el parque. De hecho, el Al-Shabab les acomodó el primero por obra de Hammam Al-Hammami, un golpecito que caló hondo y sirvió para que el cuadro de Quiñones espabilara de la modorra.

El revés funcionó como una buena cubetada de agua fría en plena siesta; los obligó a sacudirse la flojera del primer tiempo y a ponerse las pilas si no querían regresar a casa con las manos vacías.

¡¡REGRESO SOÑADO DE QUIÑONES!! ???



Julián Quiñones arrancó la nueva temporada en Arabia con el Al-Qadisiya ?? y lo hizo firmando una ASISTENCIA y un GOLAZO ?



? Los números de su debut en la Jornada 1:

? 90 Minutos

? 1 Gol

? 1 Asistencia

? 4 Pases claves

? 8.6? pic.twitter.com/ODb9z655GQ — 365Scores México?? (@365scoresMX) August 13, 2026

Fue ahí donde los Caballeros del Najd sacaron el orgullo de la mano del mexicano. Al minuto 80, cuando las papas quemaban, Quiñones leyó la jugada a la perfección, aprovechó un centro quirúrgico de Mohammed Al-Qahtani y, sin pensarla dos veces, la prendió de primera intención para romper las redes, poner el 1-2 en la pizarra y sentenciar una remontada con puro sabor de barrio.

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