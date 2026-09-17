Luis Díaz asegura que Julián Quiñones tiene la calidad para jugar en el Bayern Múnich

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y compatriota del colombiano de nacimiento y naturalizado mexicano Julián Quiñones, no tuvo reparo para elogiar al ariete de la selección de México al asegurar que la Pantera tiene todos los argumentos para triunfar en la Bundesliga y en cualquier liga del mundo.

El espaldarazo del jugador del gigante bávaro no es un cumplido gratuito de esos que se tiran por pararse el cuello o elogiar por elogiar sin sustento: “Lucho” conoce las entrañas del juego de Quiñones desde que ambos picaban piedra en las fuerzas básicas en Sudamérica.

En EXCLUSIVA para FOX, Luis Díaz declaró que Julián Quiñones ?? tiene potencial para para jugar en la Bundesliga.



Además, le explica a @EzequielDaray que compartió vestidor con él en la Sub-20 de Colombia. ??



ENTREVISTA COMPLETA: https://t.co/ENCOm1lbAl ?? pic.twitter.com/LqlN12j7CG — FOX (@somos_FOX) September 17, 2026

Tras el espectacular Mundial que se mandó el delantero en 2026, donde clavó cuatro pepinos que hasta lo metieron en la conversación para pelear por el codiciado Balón de Oro, la estrella colombiana aprovechó los micrófonos para recordar el pasado que los une y dejar en claro que el ex de las Águilas está para cosas muy grandes en Europa.



De compartir el camerino juvenil a la cima del mundo



En una charla bastante abierta, la figura del Bayern rememoró los viejos tiempos en los que compartieron el vestidor dentro de las categorías inferiores de la selección de Colombia, apuntando directamente a aquellos torneos juveniles donde se empezó a forjar el colmillo de ambos futbolistas.

Díaz describió al atacante como un tipo sumamente trabajador, usando el clásico término colombiano del “camellador” para definir esa entrega y el hambre de triunfo que siempre ha caracterizado el estilo de Quiñones en la cancha.



Para muchos analistas, el salto del atacante mexicano a los primeros planos internacionales pudo ser una sorpresa, pero para quienes lo vieron crecer desde la cantera, su actual madurez futbolística es simplemente la consecuencia de un proceso bien trabajado.

????? ¡LUIS DÍAZ DESTACA EL POTENCIAL DE JULIÁN QUIÑONES!



El jugador del Bayern Múnich recordó que en algún momento compartió vestidor con el delantero mexicano y aseguró que tiene “potencial para cualquier liga de élite”. ??https://t.co/vW5qE6DBl2 pic.twitter.com/zh1S2Lwm9Q — MedioTiempo (@mediotiempo) September 18, 2026

Con el inminente retiro de referentes históricos en el entorno cafetalero, las palabras de Díaz adquieren un peso doble, posicionándose como una de las voces más autorizadas para desmenuzar las verdaderas capacidades de los futbolistas que buscan un hueco en los clubes más importantes de Europa.



Las cualidades para brillar en un equipo de primer nivel



A la hora de desmenuzar el juego del romperredes, el atacante del conjunto alemán puso el dedo en la llaga sobre lo que hace verdaderamente peligroso al artillero. Destacó que no se trata de un simple rematador de área que vive del error defensivo, sino de un futbolista sumamente ágil, con una gran capacidad para habilitar a sus compañeros en el último tercio del campo y una frialdad absoluta de cara al arco rival, condiciones que son indispensables para sobrevivir en la alta exigencia del fútbol europeo.



El veredicto desde las oficinas de Múnich es contundente y sirve para inflar el pecho de cara al futuro. Quiñones cuenta con todo el repertorio táctico y físico para instalarse en una plantilla de primera línea sin desentonar en lo absoluto.

¿SE IMAGINAN A QUIÑONES EN EL BAYERN? ??



En entrevista con FOX, Luis Díaz, jugador del Bayern Munich, se deshizo en elogios para el jugador mexicano. Aseguró que tiene condiciones y nivel para jugar en cualquier liga élite? pic.twitter.com/AF0pQg3WNg — AS México (@ASMexico) September 18, 2026

Mientras los rumores del mercado de fichajes siguen cocinándose a fuego lento tras el gran papel en la justa universal, los elogios de sus excompañeros confirman que el mexicano ya dejó de ser una promesa de la región para convertirse en un objeto de deseo con calidad de exportación.

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