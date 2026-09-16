El legendario Michael Ballack criticó al colombiano Luis Díaz

Luis Díaz comienza a ser cuestionado en el Bayern Múnich. El exjugador del Liverpool se había ganado su puesto en el conjunto bávaro, pero en las últimas jornadas no ha tenido buenos rendimientos. Michael Ballack cuestionó lo poco pragmático que es el futbolista colombiano.

El Bayern Múnich estuvo muy cerca de perder puntos en su último partido por la Bundesliga. El conjunto Bávaro venció 1-2 al modesto SV Elversberg. Harry Kane fue el héroe de su club.

Luis Díaz ingresó al campo con el duelo igualado 1-1. Cerca del minuto 66, el delantero colombiano tuvo una jugada muy clara de gol en la que, acostumbrado a su talento, solo debía definir y marcar el gol de la victoria. Sin embargo, Díaz se engolosinó y perdió el balón. Michael Ballack cuestionó al colombiano por no haber convertido esa acción.

“Demasiado juguetón. Pase lo que pase, tienes que meter el balón. Si sale, es fantástico. Si no, se desperdicia con demasiada facilidad”, dijo el exmediocampista de la selección de Alemania.

Respaldado en el Bayern

Jonas Urbig, uno de los guardametas de la plantilla de Vincent Kompany, respaldó a Luis Díaz al revelar intimidades de los entrenamientos. Urbig resaltó la entrega de “Lucho” Díaz entre semana y considera que pronto volverá a recuperar su nivel.

“Lo conozco muy bien. Siempre es peligroso, siempre trabajador y siempre con ganas de mejorar y marcar goles. Por eso, para mí, es solo cuestión de tiempo que vuelva a marcar los goles que marcó la temporada pasada. Estamos muy contentos de tenerlo”, dijo el joven guardameta de 23 años.

Jonas Urbig on Luis Díaz: "I have a very good impression of him. He’s always working hard and always eager to improve and score goals. That’s why, for me, it’s only a matter of time before he starts scoring the goals he did last season again, regardless of when that happens.? pic.twitter.com/FtNBHcn3Iq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2026

Luis Díaz no marca un gol con la camiseta del Bayern Múnich desde la primera jornada de la Bundesliga. El último gol del colombiano se remonta al 28 de agosto. “Lucho” solo tiene un tanto en seis partidos disputados con el conjunto alemán.

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