Choque de dos trenes de alta velocidad en España deja decenas de muertos
Un tren AVE de Renfe chocó contra otro de Iryo detenido en Toledo. La cifra de víctimas podría aumentar
El choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó al menos 30 personas muertas, según la información más reciente publicada por El País. Las autoridades temen que la cifra aumente mientras continúan las labores de emergencia.
El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la línea que conecta Madrid con Sevilla. En el siniestro estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.
De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Renfe alcanzó por detrás al convoy de Iryo, que se encontraba detenido en las vías. El impacto provocó que varios vagones descarrilaran y que algunos cayeran por un terraplén.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos y apoyar las labores de rescate. Las autoridades regionales advirtieron que el balance de víctimas podría cambiar conforme avance la atención a los afectados.
Suspenden la circulación entre Madrid y Andalucía
El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, suspendió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía tras el accidente. La interrupción afecta a los viajeros que utilizan esta conexión para desplazarse entre la capital española y el sur del país.
La causa del choque permanece bajo investigación. Los primeros análisis apuntan a que el tren de Renfe habría impactado contra el Iryo detenido, aunque las circunstancias que llevaron a la colisión deben esclarecerse oficialmente.
El accidente revive la preocupación por la seguridad ferroviaria en España, después de otro grave siniestro ocurrido en enero en Adamuz, Córdoba, que dejó decenas de muertos.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen como prioridad la atención de los heridos, la identificación de las víctimas y la reconstrucción de lo sucedido en una de las principales líneas ferroviarias del país.
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