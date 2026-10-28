Choque de dos trenes de alta velocidad en España deja decenas de muertos

El choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó al menos 30 personas muertas, según la información más reciente publicada por El País. Las autoridades temen que la cifra aumente mientras continúan las labores de emergencia.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la línea que conecta Madrid con Sevilla. En el siniestro estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Renfe alcanzó por detrás al convoy de Iryo, que se encontraba detenido en las vías. El impacto provocó que varios vagones descarrilaran y que algunos cayeran por un terraplén.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos y apoyar las labores de rescate. Las autoridades regionales advirtieron que el balance de víctimas podría cambiar conforme avance la atención a los afectados.

ATENCIÓN | Un grave accidente por el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrió entre Madrid y Sevilla, España. A bordo del tren Renfe iban 397 pasajeros y en el tren Iryo viajaban 147 personas. Hasta ahora, según cifras preliminares, hay confirmados 10 fallecidos. pic.twitter.com/1S3tGqGN7I — NTN24 (@NTN24) October 28, 2026

Suspenden la circulación entre Madrid y Andalucía

El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, suspendió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía tras el accidente. La interrupción afecta a los viajeros que utilizan esta conexión para desplazarse entre la capital española y el sur del país.

La causa del choque permanece bajo investigación. Los primeros análisis apuntan a que el tren de Renfe habría impactado contra el Iryo detenido, aunque las circunstancias que llevaron a la colisión deben esclarecerse oficialmente.

El accidente revive la preocupación por la seguridad ferroviaria en España, después de otro grave siniestro ocurrido en enero en Adamuz, Córdoba, que dejó decenas de muertos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen como prioridad la atención de los heridos, la identificación de las víctimas y la reconstrucción de lo sucedido en una de las principales líneas ferroviarias del país.

En españa, chocaron dos trenes de alta velocidad que iban con pasajeros



Hasta ahora hay 46 muertos confirmados y mas de 100 heridos pic.twitter.com/UCUSEQl63J — ElBuni (@therealbuni) October 28, 2026

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