Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 28 de octubre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 85 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:27 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:42 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 86 grados Fahrenheit (24 y 30 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.