Los Trí-O vuelven con ‘Orgánico’ y mucha ilusión

Los integrantes de Los Trí-O fueron toda una sensación a finales de los noventa. Tres chicos colombianos con voces de ángeles rompieron los esquemas con su estilo moderno y a la vez clásico de interpretar boleros.

Luego del furor, vino un largo silencio por parte de estos artistas en el que tuvo que ver una larga batalla legal por el nombre de la agrupación.

Ahora, cuando este evento por fin fue superado, el grupo regresó en abril con “Orgánico”, un álbum con el que la banda formada por Esteban Herrera, Manuel Correa y Juan Manuel Enríquez, todavía no asimilan lo que les está sucediendo. A unos meses de su estreno, el trío colombiano recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional.

“Teníamos unos planes, pero tal vez esta nominación nos obliga a darle continuidad a esta versión de ‘Orgánico’; tal vez un ‘Orgánico’ dos, o como también hemos hablado con muchos amigos de la industria que nos han dicho, ‘venga, ¿por qué no grabar esta canción con Tal o con Pascual?'”, dijo Esteban Louis.

El punto es aprovechar el momento y darle más visibilidad al disco con colaboraciones de otros artistas.

“O sea, estamos maquinando varias cosas”, dijo Manuel. “Ahora estamos muy enfocados en hacer un buen trabajo hasta los [Latin] Grammy y disfrutar obviamente de la danza de La Cenicienta”.

El disco “Orgánico” compite en los Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional./Cortesía

El disco recibió ese nombre porque volvió al sonido que definió buena parte de la historia del combo: la integración de tres voces, un requinto y la interpretación del bolero privilegiando la armonía y la ejecución artística.

Incluye siete cortes que fueron producidos por Jhon H. Ubaque “Dartagnan”, colaborador de Los Tri-O desde sus primeros años. Entre los temas están los clásicos “Amnesia”, “Sabor a mí”, “Locura mía”, “Que nadie sepa mi sufrir” y “No me queda más”. Además hay una versión en guaracha de “Dile que por mí no tema”. También está “Y si decides (Por ahí oí)”, tema inédito escrito por Esteban Louis.

Esta nominación se suma a las que recibió el trío en el pasado, como Mejor álbum vocal pop dúo o grupo por “Canciones del alma de Marco Antonio Solís”, y “Serenata en San Juan”, un proyecto junto a Melina León que compitió en la división de Mejor álbum tropical tradicional.

Después de ir a Las Vegas, donde se celebrará la ceremonia del Latin Grammy el 12 de noviembre, los Trí-O se sentarán a revisar sus opciones, como qué grabarán después de “Orgánico” o si hay propuestas para irse de gira.

“Mientras, nos gozamos todo este proceso”, dijo Esteban. “Y mirar en qué momento también podemos hacer un show especial; no sé, en la Ciudad de México, de repente otro en Bogotá, en Miami o en Ecuador”.