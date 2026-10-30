San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 30 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 30 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 46%.

La presión atmosférica media será de 1015.0 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:46 h y el atardecer será a las 18:49 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 88%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 77 grados Fahrenheit (19 y 25 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

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