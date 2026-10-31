Narcobloqueos en Matamoros tras la captura de un líder criminal provocaron la muerte de 6 inocentes

Seis personas perdieron la vida durante la jornada de violencia registrada el 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, luego de una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos relacionados con la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, señalado como integrante y segundo al mando de la organización criminal Los Ciclones.

Entre las víctimas se encuentran cuatro integrantes de una misma familia que murieron cuando el automóvil en el que viajaban se impactó contra un autobús incendiado y atravesado sobre la carretera. Un menor que también viajaba en el vehículo sobrevivió, aunque resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con información publicada por el sitio Hoy Tamaulipas, la familia circulaba por la carretera cuando encontró el autobús utilizado para obstruir el paso, lo que derivó en el choque mortal.

A este hecho se sumó la muerte de una niña de siete años, identificada por medios locales como Arayza, quien recibió un impacto de arma de fuego mientras viajaba con familiares en una camioneta sobre la carretera Matamoros-Reynosa. Su madre también resultó herida.

Un familiar señaló a medios locales que la camioneta quedó en medio de la situación de riesgo y recibió disparos presuntamente provenientes de un helicóptero de fuerzas policiales.

La ola de violencia en Matamoros tras la detención de “El Titan” dejó un saldo de 6 muertos, incluidos cuatro miembros de una familia y una niña de 7 años atrapada en el fuego cruzado. Autoridades retiraron 52 vehículos calcinados de la carretera. pic.twitter.com/1ZQ4RatDXB — Nacho Lozano (@nacholozano) October 31, 2026

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, originario de Texas, quien murió luego de que la camioneta Ford F-150 que conducía se impactara contra un vehículo calcinado utilizado para bloquear el acceso al puente internacional Los Indios, que conecta Matamoros con Brownsville.

El fallecimiento del automovilista fue reportado durante la mañana del viernes 30 de octubre y elevó a seis el número de personas fallecidas a consecuencia de los acontecimientos.

Detención desató bloqueos en la región

Los hechos violentos comenzaron después de que fuerzas federales detuvieron a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez en Matamoros.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Tras la captura, presuntos integrantes de Los Ciclones realizaron bloqueos mediante camiones de carga, autobuses y otros vehículos incendiados, con los que obstruyeron diferentes vialidades y accesos carreteros.

De acuerdo con La Jornada, se registraron al menos 15 bloqueos en Matamoros, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, situación que provocó accidentes, afectaciones a la movilidad y riesgos para la población civil.

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