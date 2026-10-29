Alarma en Matamoros por narcobloqueos: alcalde pidió a la población resguardarse

El arresto de un objetivo prioritario por parte de fuerzas federales derivó en una jornada de bloqueos y situaciones de riesgo en Matamoros, Tamaulipas.

La presencia de vehículos de carga atravesados en avenidas y de artefactos conocidos como “ponchallantas” generó alarma entre la población.

Las afectaciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas de este jueves, principalmente en el sector sur de la ciudad.

La situación movilizó a corporaciones de seguridad estatales y federales, que desplegaron recorridos de vigilancia y acciones para atender las obstrucciones y restablecer la circulación.

? Balaceras, autos quemados y bloqueos se registraron en Matamoros, Tamaulipas.



Esto ocurre tras la captura de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas "El Contador", líder de facción del Cártel del Golfo. pic.twitter.com/OEj2O7cPge — Irving (@IrvingPineda) October 29, 2026

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre ocho cruces donde se reportaron unidades atravesadas para impedir el paso vehicular.

Piden tomar precauciones

Ante el escenario de riesgo, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, exhortó a los habitantes a tomar precauciones, mantenerse informados mediante los canales oficiales y evitar desplazamientos que no fueran indispensables.

El funcionario advirtió sobre una posible situación de riesgo en distintos sectores, e hizo un llamado a priorizar la seguridad personal y familiar mientras se desarrollaban los operativos.

La contingencia también tuvo repercusiones en el ámbito escolar. Las escuelas informaron que mantendrían a sus estudiantes dentro del plantel por instrucciones de las autoridades, con entrega únicamente a madres, padres o tutores a la hora de salida.

Asimismo, se anunció la suspensión de clases para el turno vespertino.

Estas medidas buscaron reducir la exposición de estudiantes y personal educativo ante las condiciones de riesgo reportadas en la ciudad.

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