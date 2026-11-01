Ciudad de México celebra el colorido Desfile del Día de Muertos

Catrinas coronadas con flores cempasúchil, carros alegóricos y una multitud de turistas fueron algunos de los protagonistas de la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, celebrado este sábado por las avenidas de Ciudad de México, que dejaron atrás su habitual tono grisáceo para vestirse con los colores más vivos de esta arraigada tradición: morados, naranjas y amarillos.

En un ambiente descrito como “colorido”, “dramático” y hasta “salvaje”, la capital de México celebró el multitudinario desfile, que nació hace 10 años bajo la inspiración de una escena de James Bond y que esta vez atrajo a 1,6 millones de mexicanos y turistas y reunió a 4.000 artistas.

El Gran Desfile inició a las 14:00 hora local (22:00 CET) desde la glorieta Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo de la capital mexicana, donde se encuentra una Catrina monumental de más de 33 metros de altura.

La colosal catrina de 11 pisos de altura, edificada en pleno Zócalo, es un esqueleto ataviado con un elegante vestido y primorosos accesorios femeninos. (29.10.2026) Crédito: Gerardo Vieyra/NurPhoto/picture alliance | copyright

Esqueletos gigantes, carros alegóricos y miles de artistas con máscaras y tocados de pluma colmaron avenidas del centro de la capital de unos 9,1 millones de habitantes, para festejar con espíritu de carnaval la primera década del desfile.

?Así se vivió el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México.



Entre catrinas, alebrijes, música y color, miles de personas celebraron una de las tradiciones más emblemáticas de México. ?????



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Una fiesta que mueve la economía de la ciudad

“Es colorido, oloroso, dramático, lleno de gente de diferentes nacionalidades y personalidades. ¡Me encanta!”, dijo por su parte Isabel Halsey, estadounidense de 37 años.

Alrededor del desfile, vendedores de artesanías y accesorios como tocados de flores y máscaras formaron una feria improvisada.

Pero un negocio en particular es la sensación cada año: puestos ambulantes donde maquilladoras transformaron los rostros de los asistentes en coquetas y brillantes calaveras.

“Tenemos mucha gente que se quiere maquillar”, dijo Angie Covarrubias, de 29 años, mientras acicalaba a un turista y otros ocho esperaban su turno. Por 11 dólares, sus caras se transformaron en estilizadas calaveras.

Las celebraciones del Día de Muertos en México generarán unos beneficios económicos de 53.000 millones de pesos (unos 2.944 millones de dólares), un 7 % más que en 2025.

“Más de lo que esperaba”

Originalmente, el Día de Muertos era una fiesta familiar para visitar cementerios y montar altares con la comida que disfrutaban los difuntos.

Pero el 007 cambió la tradición. “Spectre” inicia con el espía británico caminando entre una multitud ataviada con disfraces de muerto en el centro de Ciudad de México.

“Todo mundo me empezaba a decir ‘¿y el desfile?, ¿cuándo es el desfile?'”, dijo a la AFP Miguel Ángel Mancera, exalcalde de Ciudad de México (2012-2018), que lo organizó por primera vez.

Naomi Tomi, turista japonesa, expresó que su plan principal era el Día de Muertos, que la cautivó desde que vio la película “Coco” de 2017.

“Quería verlo al menos una vez en la vida. Es más de lo que esperaba”, dijo Tomi, de 27 años.

Así, de un festejo “íntimo” la fiesta ha transitado “a un evento masivo”, explicó Roberto Montalvo, académico de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que la tradición se está adaptando a los visitantes.

“Si quieres ver la tradición mexicana, ve a lugares donde originalmente se hacía, como Michoacán. Esto es como un espectáculo para que atraigas al extranjero”, opinó Heidi Meza, de 50 años, quien asiste al desfile desde 2021.

jc (afp, efe)