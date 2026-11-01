“Le pertenece a la comunidad”: jornaleros limpian MacArthur Park

Más de 30 jornaleros llegaron la mañana del viernes a MacArthur Park con tres misiones en mente: dejar el parque en mejores condiciones, brindar recursos a la comunidad y reclamar un espacio de convivencia para la comunidad inmigrante que lo rodea.

En el último año, muchas familias han decidido no congregarse más en el parque no solo por las malas condiciones en las que se encuentra, sino también por las continuas redadas migratorias que han tenido lugar allí.

“El miedo existe desde que nos cayó la migración; muchas familias se retiraron por miedo, pero queremos que eso cambie”, dijo Federico Acevedo, un jornalero. “Aparte de eso, estamos dándole una limpieza profunda, ya que el parque ha sido muy descuidado en los últimos años y queremos darle una nueva imagen para que la comunidad se sienta a gusto y tenga un parque limpio, porque se lo merecen”.

El incidente del que habla Acevedo ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando el exjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, dirigió una operación federal de control migratorio fuertemente armada a través de MacArthur Park, con agentes a pie, a caballo e incluso con un tanque militar causando pánico en el área.

“Estaban todos armados y fue el inicio de la persecución sistemática contra los inmigrantes durante esta administración. Fue el inicio de la crueldad y generó gran terror en la comunidad”, dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la red nacional de jornaleros (NDLON). “Así que queremos reclamar el parque porque este parque le pertenece a la comunidad”.

Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la red nacional de jornaleros (NDLON), limpia una sección del parque MacArthur. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Jornaleros de Los Ángeles se unen para una limpieza comunitaria en el parque MacArthur.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El evento voluntario del viernes fue organizado por NDLON y CARECEN (Central American Resource Center), que trabajan a diario con jornaleros en el área. De acuerdo con Alvarado, esperan coordinar estas limpiezas comunitarias una vez al mes.

“La comunidad de jornaleros ha desempeñado un papel importante en la organización de limpiezas comunitarias, especialmente en las zonas de Union y Westlake, cerca del Parque MacArthur”, explicó Alvarado. “Los jornaleros han encontrado fuerza en la solidaridad que les permite reunirse, protestar y presenciar las actividades del ICE en las calles sin miedo”.

Armados con escobas, palas y bolsas

Muchos de los trabajadores presentes caminaron desde la Home Depot de Westlake hasta el parque, equipados con palas, escobas, bolsas de basura y otros artículos, y llegaron al lugar alrededor de las 9:30 de la mañana. Ni siquiera la lluvia les impidió limpiar el parque.

Cuando llegaron, se reunieron en la calle 7 antes de dividirse en grupos y avanzar desde el centro del parque hacia los bordes.

“¡Quién salva al pueblo!”, gritaba un organizador antes de dar la señal para empezar la limpieza. “¡Solo el pueblo salva al pueblo!”, respondieron los jornaleros.

Algunos empujaban botes de basura gigantes, mientras que otros barrían el área a su alrededor, creando pequeñas montañas de basura. En el camino, ellos recogían hojas que había rastrillado, excrementos de patos y cualquier otra basura que se les cruzaba.

Para las 11 de la mañana, las bolsas de basura empezaban a amontonarse debajo del letrero de la entrada al Parque MacArthur. Poco a poco se empezaba a notar la diferencia en cada sección.

Cuando estoy con el grupo, me siento protegido y me gustaría ver a más personas unirse a nosotros. ¿Quién no teme ser arrestado?, pero este parque es de nosotros” Neri Batres – jornalero

Entre el grupo estaba Neri Batres, un jornalero que de hecho estuvo detenido en los centros de detención de Adelanto y California City tras ser arrestado por inmigración. Él también vive en el área y dice que salió no solo para limpiar el parque para su comunidad, sino para enseñarles a las personas que tienen miedo que, si él puede, ellos también pueden.

“Cuando estoy con el grupo, me siento protegido y me gustaría ver a más personas unirse a nosotros”, dijo Batres. “¿Quién no teme ser arrestado?, pero este parque es de nosotros y no podemos dejar que lo que pasó el año pasado nos impida disfrutarlo; al mismo tiempo, el parque necesita limpieza”.

Los jornaleros empezaron su limpieza del parque MacArthur por el lado de la calle 7 y luego lo recorrieron casi completo. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Un jornalero atraviesa el parque MacArthur empujando un contenedor lleno de bolsas de basura.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De acuerdo con William Meléndez, Embajador de la Paz para CD1 y Homies Unidos, el parque ha tenido mala reputación a los ojos de otras personas debido al aumento de la población sin hogar, al consumo y la venta de drogas, y a la presencia de pandillas locales.

Ese día, él y su compañero, con las organizaciones que trabajan para poner fin a la violencia y apoyar a las comunidades de inmigrantes, fueron quienes vigilaban el parque mientras los jornaleros trabajaban. Algo que hacen todos los días.

Fortalecer la comunidad

Mientras los jornaleros limpiaban a su alrededor, algunas de las personas que consideran el sitio como su hogar observaban con curiosidad a los trabajadores. Una de ellas fue una señora llamada Toni, quien compartió unas palabras con La Opinión y dijo que aunque sabe que tomará mucho tiempo para ver un cambio significativo, agradece la forma en que las organizaciones manejaron la limpieza.

“Conozco MacArthur Park desde hace años; sé que se necesitará mucho más que esto para limpiarlo por completo, pero debo decir que agradezco que, al limpiar, no nos gritaron, ni nos acosaron, ni nos echaron; simplemente están limpiando”, dijo. “Estamos acostumbrados a ser corridos cuando hay limpieza”.

Las dos organizaciones dijeron que su misión es fortalecer la relación con la comunidad.

El contingente de jornaleros de NDLON y CARECEN se dividió en subgrupos para limpiar el parque desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 p.m.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Jornaleros limpian el parque MacArthur con gansos y gaviotas como testigos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Con esta actividad no solo queremos reclamar el espacio, sino también decirle a la gente que los jornaleros que buscan trabajo en la Home Depot también son buenos vecinos y que nos importan los lugares donde vivimos y trabajamos”, concluyó Alvarado tras supervisar las seis horas de duro trabajo. “Por eso estamos aquí hoy”.

NDLON y CARECEN invitan a la comunidad a que se una a ellos en la limpieza que se realizará cada mes, indicando que aunque los jornaleros iniciaron este acto, toda la comunidad está invitada a participar.