Pronóstico del clima en Houston para este domingo 1 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 1 de noviembre tendrá nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 7 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:35 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:35 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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