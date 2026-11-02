Ciberataques lanzan falsas alertas nucleares en Rusia y Ucrania

La aplicación móvil del Ministerio de Emergencias de Rusia sufrió un ciberataque y sus usuarios recibieron notificaciones sobre “ojivas nucleares” lanzadas contra todas las regiones del país, indicó el medio independiente ruso Meduza.

Emergencias confirmó el ataque y señaló que “los malhechores lograron efectuar un envío masivo de mensajes con informaciones falsas a la población”, aunque indicó que no se vio afectado el sistema de alerta total.

El canal de Telegram independiente ruso Astra indicó que también fue ‘hackeado’ el proveedor ruso de hospedaje de sitios web Beget, uno de los mayores del país, y cuya infraestructura garantiza el funcionamiento de más de 700.000 dominios activos en el segmento ruso de internet.

Según el portal Down Detector, que informa sobre los fallos de accesos a recursos en la red, se reportan numerosas quejas del funcionamiento de recursos hospedados en Beget.

Ataques informáticos mutuos

En Ucrania, a su vez, fue ‘hackeada’ la aplicación móvil de alerta aérea, que envió mensajes sobre peligro de radiación y ataques químicos, además de amenaza de combates urbanos.

En la aplicación también apareció un mensaje en ruso que rezaba “¡Saludos! En toda Ucrania ahora habrá alerta nuclear. ¡No os preocupéis, fue lanzado un Oreshnik!”

La Fuerza Aérea de Ucrania publicó en Telegram un mensaje en que reconocía que “la aplicación Air Alert probablemente ha sido comprometida”.

“¡No hay riesgo de radiación! Mantenga la calma y siga nuestros mensajes en nuestro canal”, añadió.

La propia aplicación indicó en la misma red de mensajería que “terceros llevaron a cabo una intrusión no autorizada en el funcionamiento de la aplicación. Hemos desactivado las notificaciones push y suspendido temporalmente su trabajo”.

Aseveró que “la aplicación no almacena datos personales, por lo que no existe ningún riesgo para los usuarios. Les rogamos que, en ningún caso, hagan clic en enlaces de notificaciones sospechosas. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el funcionamiento de la aplicación. Les pedimos disculpas por las molestias”.

SPRAVDI, el Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania, responsabilizó a Rusia del ciberataque en una publicación en su cuenta de X.

Ataque previo de hackers bielorrusos

La víspera un grupo de hackers bielorrusos aseguró haber jaqueado los servidores del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Rosstat, comprometiendo a unos 25.000 ordenadores y apropiándose de 23 terabytes de información sensible, incluyendo las bajas rusas en la guerra de Ucrania.

rml (efe, ap, afp, dpa, reuters)