Nuevo ciberataque a supermercados europeos: hackers manipulan sistemas de refrigeración en Bélgica, Suecia, Estonia, Irlanda y Luxemburgo

Varias cadenas de supermercados europeas reportaron este lunes problemas en sus sistemas de refrigeración y congelación, en una serie de incidentes informáticos que afectaron a establecimientos en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia, y que han reavivado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas conectadas a internet.

Bélgica y Luxemburgo: Delhaize, Sabcobel, Carrefour

En Bélgica y Luxemburgo, la cadena Delhaize, perteneciente al grupo Ahold Delhaize, confirmó que alrededor de 40 tiendas sufrieron alteraciones en sus sistemas de frío durante la madrugada. La empresa señaló que investiga un “incidente informático” que afectó a varios establecimientos y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para determinar el alcance de los daños.

Según medios belgas, los problemas comenzaron poco después de la medianoche. En algunos casos, los congeladores alcanzaron temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados debido a la interrupción del funcionamiento de los compresores. Algunos supermercados recurrieron a camiones frigoríficos para preservar los productos, mientras que otros tuvieron que desechar mercancías por la ruptura de la cadena de frío.

La empresa especializada en refrigeración Sabcobel, que presta servicios a Delhaize, movilizó técnicos durante la madrugada tras detectar una veintena de sistemas afectados. Su director ejecutivo, Stephan Moelans, afirmó a medios belgas que los evaporadores habrían sido configurados en modo de descongelación, una manipulación compatible con un ciberataque.

Otros comercios también se vieron afectados. Carrefour Bélgica, por ejemplo, informó de problemas en 15 establecimientos, mientras que tiendas de la cadena Spar y varias carnicerías de Amberes registraron incidencias similares.

Suecia: ICA y Coop

En Suecia, las cadenas ICA y Coop notificaron alteraciones en sus sistemas de refrigeración. Una tienda de ICA comunicó en redes sociales que sus refrigeradores y congeladores habían sido “hackeados” y configurados a 50 grados centígrados. Posteriormente, el establecimiento informó de la reanudación de sus operaciones.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia confirmó que investiga varios incidentes relacionados con sistemas de refrigeración en supermercados del país. Según su director, John Billow, las autoridades han detectado en las últimas semanas numerosos dispositivos de tecnología operativa expuestos a internet y sin las actualizaciones de seguridad necesarias.

SuperValu en Irlanda y cadena desconocida en Estonia

Al mismo tiempo, los sistemas de refrigeración de 13 supermercados SuperValu de Irlanda se vieron afectados por un “incidente de ciberataque” que obligó a retirar de la venta productos refrigerados y congelados, confirmó la compañía propietaria de la cadena, Musgrave.

También en Estonia se registró un caso similar. La empresa tecnológica Kitman Coldtech informó de que una cadena de supermercados del país sufrió una manipulación remota que elevó la temperatura de sus sistemas de refrigeración hasta los 50 grados centígrados, aunque no reveló el nombre de la compañía afectada.

Tras ciberataque en Francia

Los incidentes se producen apenas unas semanas después de un ataque registrado en octubre en Francia, con repercusiones también en Bélgica y Países Bajos. Según la policía, en aquella ocasión, piratas informáticos lograron tomar el control de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados, elevando las temperaturas hasta niveles que provocaron incendios, daños en equipos y pérdidas masivas de alimentos.

Por el momento, ninguna autoridad ha identificado públicamente a los responsables de los incidentes ni se ha producido una reivindicación de autoría.

Riesgos crecientes de ciberseguridad

Los ataques ponen de relieve los riesgos crecientes asociados a la digitalización de equipos tradicionales como refrigeradores industriales, sistemas de calefacción, cámaras de seguridad o redes de alarma.

La posibilidad de monitorizarlos y controlarlos de forma remota mejora la eficiencia operativa, pero también amplía la superficie de ataque para los ciberdelincuentes.

Las investigaciones continúan en varios países para determinar si los casos registrados durante las últimas horas forman parte de una campaña coordinada contra el sector minorista europeo.

rml (efe, reuters, actualizado a las 16:17 CET)