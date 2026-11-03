Declaran culpable a pareja de Michigan por golpear y torturar a 7 de los 16 niños que adoptaron y acogieron

Un matrimonio de Michigan se enfrenta a años de prisión tras ser declarado culpable de maltratar a los niños que adoptaron y acogieron “bajo el pretexto de disciplina”.

Un jurado del condado de Clinton declaró culpable a Tamal Flore, de 59 años, de seis cargos de maltrato infantil en primer grado, dos en segundo grado y tres en tercer grado, según anunciaron las autoridades.

Jerry Flore, de 61 años, fue declarado culpable de un cargo de maltrato infantil en segundo grado. El jurado lo absolvió de siete cargos de maltrato en primer grado y dos en segundo grado.

Cada cargo de maltrato en primer grado se castiga con hasta cadena perpetua, mientras que el maltrato infantil en segundo grado conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía General de Michigan, los Flore fueron declarados culpables tras un juicio de seis semanas en el Tribunal del Circuito 29 del estado.

Los cargos se derivaron del maltrato que la pareja infligió a los niños que adoptaron o acogieron en su hogar desde 2007. Los fiscales afirmaron que acogieron a los niños “con fines de lucro y los sometieron a abusos bajo el pretexto de disciplina”.

“Tamal y Jerry Flore sometieron a sus hijos adoptivos y de acogida a abusos físicos y psicológicos prolongados, sistemáticos y sistemáticos, todo por beneficio económico personal”, declaró la fiscal general Dana Nessel en un comunicado.

“Los niños que quedan bajo la tutela del estado son algunos de los más vulnerables y deben ser protegidos. La condena de hoy garantiza que ningún otro niño volverá a ser víctima de los abusos de los Flores. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al sheriff del condado de Clinton, Sean Dush, y a los fiscales de mi oficina por sus años de dedicación a la justicia”, agregó.

Según un informe de The Detroit News, los Flore fueron acusados ​​de abusar de siete de los dieciséis niños que acogieron o adoptaron. En entrevistas con los investigadores, los niños describieron haber sido azotados con un cinturón, golpeados con cucharas de metal y madera, y encerrados en habitaciones o en el garaje durante días.

Los niños también declararon que, en ocasiones, los obligaban a sentarse y dormir en una zona de la cocina conocida como “el cuadrado” durante varias semanas y a realizar ejercicios de “sentarse forzado” como castigo.

Según los informes, los padres, en particular Tamal Flore, exigían a los niños que hicieran todas las tareas domésticas y les negaban la comida si no las completaban.

“Esta ha sido una investigación larga y exhaustiva, y sin la ayuda de la Fiscalía General de Michigan no habríamos podido concluir este caso con éxito”, declaró el sheriff del condado de Clinton, Sean Dush, en un comunicado.

Los Flore comparecerán para su audiencia de sentencia el 11 de enero.

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