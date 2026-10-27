Una madre de Florida fue arrestada tras dejar a sus 4 hijos pequeños solos en casa para viajar a Las Vegas

Una madre de Florida fue arrestada tras supuestamente dejar a sus cuatro hijos solos en casa para viajar a Las Vegas por trabajo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó en un comunicado de prensa que una menor llamó al 911 poco después de las 8:30 p.m. hora local del miércoles 21 de octubre para reportar que una mancuerna le había caído en la cabeza a su hermano de 9 años.

Tras acudir al domicilio, la policía confirmó que otros tres niños, de 14, 12 y 11 años, se encontraban sin supervisión en el momento del incidente.

El niño de 9 años fue trasladado al hospital para recibir tratamiento y posteriormente dado de alta. El agente que acudió al lugar se puso en contacto con la madre de los niños, Irene Miller.

Según los informes, Miller le dijo al agente que estaba en Las Vegas por trabajo y que regresaría el viernes 23 de octubre, tras haber salido el domingo 18 de octubre.

La madre de cuatro hijos supuestamente les dijo a los agentes que había contratado a una niñera para que cuidara a los niños por las mañanas, los ayudara a prepararse para la escuela y los visitara después de clases.

Las autoridades contactaron al padre de los niños, quien accedió a llevarlos a su casa mientras los detectives planeaban reunirse con Miller el 23 de octubre.

Tras aterrizar en Florida, Miller fue arrestada por cuatro cargos de negligencia infantil sin causar lesiones graves y fue ingresada en la cárcel del condado de Orange, según el comunicado de prensa. En las imágenes de la cámara corporal de Miller durante su arresto, se la ve bajando del avión mientras los agentes la esperan para detenerla.

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