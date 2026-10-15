Rescatan a nueve niños de una vivienda infestada de insectos en Ohio; sus padres enfrentan cargos por maltrato

Nueve niños de entre 1 y 13 años fueron rescatados el martes de una vivienda en Etna Township, Ohio, donde presuntamente sufrían maltrato físico y vivían en condiciones insalubres, informaron las autoridades del condado de Licking.

Jonathan Parr, de 37 años, y Jacqueline Coleman, de 32, fueron arrestados y acusados de poner en peligro a menores. Los niños fueron retirados de la propiedad y quedaron bajo custodia de los servicios de protección infantil.

La Oficina del Sheriff del condado de Licking inició la investigación después de recibir información de los Servicios de Protección Infantil sobre posibles agresiones y condiciones inadecuadas en la vivienda, ubicada cerca de la carretera US Highway 40, a unos 32 kilómetros al este de Columbus.

Según una orden de arresto citada por medios locales, las denuncias incluían presuntos episodios de maltrato físico, falta de alimentos y agua, y espacios insuficientes para los menores. También se alegó que algunos niños eran obligados a permanecer de pie durante horas y que habrían sido encerrados detrás de jaulas o barreras.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el capitán Jay Cook, de la oficina del sheriff, describió las condiciones del lugar como «horribles» y «repugnantes».

En la propiedad vivían 12 personas, con edades comprendidas entre 1 y 64 años. Además de los nueve niños y los dos adultos detenidos, las autoridades encontraron a la abuela de los menores, quien no ha sido acusada y continúa viviendo en el lugar.

Los niños habrían sido obligados a permanecer de pie durante horas

Cook explicó que los investigadores encontraron una estructura similar a una jaula plegable que cubría la entrada de una habitación que no tenía puerta.

El funcionario aclaró que no se trataba necesariamente de una jaula grande, como las utilizadas para perros, sino de una barrera colocada en el acceso a la habitación. Añadió que, de acuerdo con los relatos recogidos durante la investigación, algunos niños podrían haber sido mantenidos detrás de estructuras de ese tipo.

Las autoridades también investigan las denuncias de castigos físicos. Según Cook, los menores habrían sido obligados a permanecer de pie con la espalda contra una pared, en una posición similar a una sentadilla sostenida, durante períodos prolongados.

«A veces era un castigo. Otras veces, sin ninguna razón», explicó el capitán al describir los presuntos episodios.

Cook agregó que, según los testimonios, los niños podían verse obligados a permanecer en esa posición durante todo el día. También se reportó la presencia de clavos en el suelo que supuestamente servían como marcas para indicar dónde debían colocar los pies.

De acuerdo con una denuncia penal citada por WCMH, el presunto maltrato habría comenzado en abril de 2023.

Las autoridades sostienen que Coleman conocía los abusos y permitió que ocurrieran. Los registros judiciales citados por medios locales indican que ella es la madre de los nueve niños y que Parr es el padre de siete de ellos.

Los acusados niegan las acusaciones y enfrentarán una audiencia

Parr y Coleman comparecieron ante un tribunal el miércoles. Ambos enfrentan cargos por poner en peligro a menores y tienen una fianza fijada en $150,000 dólares cada uno.

Durante su comparecencia, Parr negó las acusaciones relacionadas con el presunto encierro de los niños.

«No mantuve a nadie en jaulas ni cometí ninguno de los otros actos que se me imputan», afirmó, según la cobertura de medios locales.

Como parte de las condiciones impuestas por el tribunal, Parr tiene prohibido contactar a Coleman o a cualquiera de las presuntas víctimas. Ambos deberán comparecer nuevamente el 23 de octubre para una audiencia preliminar.

Los dos permanecen detenidos en el Centro de Justicia del condado de Licking mientras continúa el proceso judicial. Las acusaciones deberán ser evaluadas durante el procedimiento y no constituyen, por sí solas, una determinación de culpabilidad.

El caso se conoce meses después de otro operativo en Ohio. El 30 de junio, las autoridades rescataron a 16 menores de entre 18 meses y 18 años de una vivienda en Hamden. No se proporcionaron detalles adicionales sobre ese caso en la información disponible.

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