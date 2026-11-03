El fútbol de México de luto por el deceso del periodista Carlos Albert

El legendario exfutbolista y comentarista Carlos Albert Llorente falleció este martes 3 de noviembre de 2026 a los 83 años de edad, vistiendo de luto a toda la familia del balompié nacional, sobre todo por su gran influencia y su estilo crítico que inclusive lo llevó a ser vetado en la cobertura de los Mundiales de 1986 y 1990 por sus ásperas críticas a la Federación Mexicana de Fútbol.

Como futbolista profesional defensivo, Albert militó de 1961 a 1971 con los Rayos del Necaxa, la única camiseta que defendió en las canchas, pero donde dejó una huella imborrable al intentar consolidar un sindicato de jugadores. Esta valiente iniciativa en pro de sus compañeros le costó la carrera debido al freno de los de pantalón largo de la época, quienes lo obligaron a quedar fuera del equipo, marcando un antes y un después en las luchas laborales del deporte azteca.

En paz descanse Carlos Albert. ??? pic.twitter.com/AAaOY3aTSC — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 4, 2026

Tras su retiro forzado, trasladó esa misma rebeldía a los micrófonos, siendo de los pioneros junto a José Ramón Fernández en la revolucionaria etapa de Imevisión. Su pluma indomable también trascendió fronteras, consolidándose como un destacado columnista para el periódico La Opinión de Los Ángeles, California, donde desmenuzaba la realidad de las canchas con un estilo pícaro y punzante de enorme manufactura.

?? Murió el periodista deportivo Carlos Albert.



Ésta es su entrevista más recordada ?? cuando se peleó con Ricardo Antonio Lavolpe.



Descanse en paz. pic.twitter.com/FEAjlV0H4W — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) November 4, 2026

Aún se recuerdan sus belicosos comentarios y entrevistas, como aquella con Ricardo Antonio La Volpe, extécnico de la selección mexicana, donde los cuestionamientos del periodista fueron muy fuertes, al grado de que el estratega argentino prefirió dejar el estudio y abandonar la transmisión por no soportar el estilo del comunicador.

A lo largo de su trayectoria estelar, el polémico comunicador desfiló por las pantallas de TV Azteca, de donde partió en 1995 al no comulgar con la nueva línea editorial, para después aportar su picardía en trincheras como CNI Canal 40, FOX Sports, Radio Centro, La Octava Sports y ESPN.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni? pic.twitter.com/lcYN6mVOYC — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

En esta cadena revivió su tremenda mancuerna con ‘Joserra’ entre 2007 y 2012. Albert se despide como el eterno guardián de los derechos del jugador, un analista incómodo para los hombres de pantalón largo que siempre prefirió la verdad por encima del negocio.

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