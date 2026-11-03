Predicción del clima en Dallas para este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC). La probabilidad de lluvia será del 8% y habrá nubes y claros. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit (13ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:47 h y se pondrá a las 17:35 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 75 grados Fahrenheit (14 y 24 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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