Laura Bozzo salió de cuidados intensivos

La salud de Laura Bozzo muestra signos de recuperación. La popular y polémica presentadora de televisión logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de enfrentar una emergencia médica que la mantuvo hospitalizada, según confirmó su hija mayor, Victoria de la Fuente.

En declaraciones ofrecidas al programa de entretenimiento Amor y fuego, Victoria compartió detalles del duro proceso que atravesó su madre y llevó tranquilidad a sus seguidores. Entre risas, la hija mayor aseguró que la conductora ya se encuentra en una habitación común y que su carácter indomable ha vuelto por completo: “Ya está gritándole a las enfermeras”, bromeó, evidenciando que Bozzo ha recuperado el temperamento enérgico que la define.

Una pesadilla médica en Acapulco

El cuadro clínico de la conductora fue extremadamente grave. Victoria relató que todo comenzó de manera imprevista mientras su madre se encontraba en Acapulco acompañada por su hermana y su asistente personal. En plena madrugada, la presentadora experimentó dolores abdominales insoportables, lo que obligó a solicitar una ambulancia de urgencia.

Los médicos descubrieron que Bozzo padecía una úlcera gástrica que se perforó, derivando de inmediato en un cuadro severo de peritonitis. La situación fue tan crítica que, al ingresar al quirófano, el pronóstico inicial fue desolador.

“A la hora que entraron creo que le daban un 10% de opciones de que iba a salir de esta; o sea, fue súper grave”, confesó Victoria de la Fuente, añadiendo que su madre necesitó intubación y asistencia respiratoria artificial durante los momentos más delicados antes de ser trasladada a un centro médico con mayor capacidad tecnológica.

Tras varios días de tensión y un monitoreo en terapia intensiva, los especialistas notaron una mejoría en la respuesta de la presentadora al tratamiento. Aunque su alta definitiva dependerá de cómo continúe asimilando los medicamentos, su salida de la UCI marca un punto de inflexión favorable.

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