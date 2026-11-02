Hija de Laura Bozzo comparte detalles sobre el estado de salud de la presentadora

Luego de varios días de intensos rumores en redes sociales que apuntaban a su supuesta muerte, el verdadero estado de salud de la presentadora Laura Bozzo fue aclarado por su entorno familiar. Su hija, Victoria de La Fuente, ofreció detalles en exclusiva para el programa peruano “Amor y fuego”, donde confirmó que la conductora peruana estuvo en un riesgo extremo que casi le cuesta la vida.

La emergencia médica comenzó mientras Bozzo se encontraba en su residencia de Acapulco, México. Durante la noche, la abogada empezó a experimentar fuertes dolores abdominales. En la vivienda se encontraba su otra hija, quien reaccionó con rapidez y llamó de inmediato a una ambulancia para trasladarla a un centro médico local.

Tras la evaluación inicial, los profesionales de la salud diagnosticaron que a la presentadora se le había reventado una úlcera, desencadenando una grave peritonitis. “Literalmente le salvó la vida”, aseveró Victoria al referirse a la pronta intervención médica. La situación clínica era tan crítica que, al momento del ingreso, el personal del hospital estimó que la conductora apenas contaba con un 10% de probabilidades de sobrevivir, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia.

Posteriormente, con el objetivo de brindarle una atención de mayor complejidad, Laura Bozzo fue trasladada al Hospital General de la Ciudad de México. Ante los señalamientos de que la familia atravesaba problemas económicos por no haber acudido a una clínica privada desde el primer minuto, De La Fuente aclaró que el desconocimiento del sistema de salud de Acapulco fue la razón del primer traslado.

Durante la fase más compleja del tratamiento, la presentadora permaneció intubada y conectada a soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Es la peor situación en la que la he visto hasta ahora”, confesó Victoria, agregando que su madre requirió asistencia mecánica tanto para respirar como para regular la presión cardíaca.

Pese a la gravedad del cuadro, el panorama ha evolucionado de forma favorable. Bozzo ya abandonó la terapia intensiva y fue trasladada a una habitación convencional. Aunque los médicos aún no definen la fecha de alta, su hija confirmó que ya habla con claridad y ha recuperado su carácter habitual.

Finalmente, la familia lamentó la difusión de noticias falsas sobre su fallecimiento e ignoró las críticas sobre su comportamiento durante la crisis.

Seguir leyendo:

· Aleska Génesis envía un fuerte mensaje en favor de Laura Bozzo y pide oración

· Se desmiente el fallecimiento de Laura Bozzo

· Cadena de oración por la salud de Laura Bozzo: reportes afirman que esta intubada