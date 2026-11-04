JD Vance atribuye la derrota republicana a la guerra contra Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó este miércoles al descontento por la impopular guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán como la principal causa de la estrepitosa derrota republicana en las elecciones legislativas donde los demócratas recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado estadounidense.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió Vance en una larga publicación en X (Twitter), horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en ambas cámaras. La declaración es vista como un aparente intento por distanciarse del conflicto de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

El vicepresidente hizo así referencia a los comentarios de Trump, quien señaló que la guerra con Irán fue “parte de ello”, pero que seguía estando justificada. “Si alguien quiere argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años fue un costo aceptable, que lo diga. Que defienda que fue un precio que merecía pagarse. Se puede estar de acuerdo o no, pero al menos sería una postura honesta”, añadió Vance.

“Todo el mundo sabe por qué perdimos”

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenaron los ataques contra Irán el 28 de febrero. Los objetivos originales incluían la destrucción de la industria nuclear del país, de sus misiles y el respaldo a un levantamiento popular contra el gobierno. Ninguno de estos objetivos se ha cumplido, y más bien la acción militar desestabilizó por completo Medio Oriente y extendió el conflicto a otros países de esa región.

Vance también reconoció que los votantes republicanos que apoyaron a Trump y a él mismo hace dos años habían cambiado de bando debido a los efectos que ha tenido el conflicto sobre la economía estadounidense. “Todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación franca sobre hacia dónde vamos desde aquí tiene que empezar por ahí”, apuntó.

El político republicano señaló que una encuestadora a la que respeta mostró que la guerra con Irán y la economía fueron factores clave para que los votantes abandonaran a los republicanos, junto con el deseo de “cambiar nuestra relación con Israel”. Vance, crítico acérrimo desde hace años del intervencionismo en política exterior, supuestamente se había mostrado escéptico entre bastidores respecto a la guerra contra Irán.

DZC (AFP, EFE)