Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de noviembre

Jueves 5

Álvaro Díaz en el Wiltern

El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz visitará la ciudad para ofrecer un show en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde presentará su gira Omakase. Interpretará los temas del disco del mismo nombre. Hoy jueves 5 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $54. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Cortesía

Héctor Tobar en el museo Huntington

El periodista ganador del premio Pulitzer, Héctor Tobar, hablará en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) acerca de las 9 mil millas que recorrió por Estados Unidos y lo que eso reveló acerca de la inmigración y la identidad. Hoy jueves 5 de noviembre a las 7 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes huntington.org.

Foto: Cortesía Héctor Tobar

Arañas en el NHM

El Spider Pavilion en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) ya está instalado y alberga cientos de arañas en la temporada de otoño. Presenta a verdaderas leyendas de ocho patas, como tarántulas, arañas lobo, arañas tejedoras y arañas saltarinas. Termina el 6 de diciembre. Boletos $10 adicionales al precio de entrada al museo, que es desde $7. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum

Mary Cassatt en el museo de Santa Barbara

Aunque Mary Cassatt es más conocida por sus pinturas, también fue grabadora, y el Santa Barbara Museum of Art (1130 State St., Santa Barbara) presenta Cassatt and Friends, una exhibición que explora la íntima relación entre el dibujo y el grabado entre Cassatt y sus contemporáneos. Termina el 3 de enero de 2027. Boletos desde $6. Informes sbma.net.

Foto: Santa Barbara Museum of Art

Viernes 6

Cien años de El Capitán

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) cumple cien años y lo celebra con una serie de eventos. Este fin de semana proyectará los clásicos Alice in Wonderland, de mañana viernes 6 de noviembre al 11 de noviembre en varios horarios, y Dumbo, el sábado 7 de noviembre a las 7 pm. Boletos desde $5. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición en la Japan House

JAPAN CRAFT | Art for Living ? Hyakk? es la nueva exhibición de la Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) que desplaza el enfoque de la artesanía entendida como tradición histórica hacia la artesanía como una práctica en evolución, integrada en la vida cotidiana contemporánea. Del viernes 6 de noviembre al 24 de enero de 2027. Entrada gratuita. Informes japanhousela.com.

Foto: Cortesía

Pedro Sampaio en The Novo

Pedro Sampaio presentará su gira The Brazilian Chaos en The Novo (800 W. Olympic Blvd., Suite A335, Los Angeles), donde tocará una fusión de ritmos que combinan el funk carioca tradicional con el pop latino, ritmos urbanos y música electrónica. Viernes 6 de noviembre a las 9 pm. Boletos desde $55. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Sábado 7

Mon Laferte en el Kia Forum

La cantante chilena Mon Laferte continúa con su gira “Femme Fatale”, que llegará al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) por dos noches. La artista interpretará sus éxitos así como los temas del disco “Femme Fatale Vol. 2”, que estrenó en junio pasado. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $80. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Mezcalent

Lectura de libro en el Academy

La autora e ilustradora Mariana Gálvez liderará un taller en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) inspirado en la celebración del Día de los Muertos. Basados en el libro “Little Astrology Catrinas”, de Gálvez, los visitantes pueden identificar a su propia catrina, la cual puede representar sus rasgos favoritos. Sábado 7 de noviembre a las 12:30 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada al museo; desde $15. Informes academymuseum.org.

Miércoles 11

Édgar Alejandro en el Pacific Electric

Édgar Alejandro, originario de Guadalajara y criado en Los Angeles, traerá su propuesta que fusiona géneros como jazz, bossa nova, corrido tumbado, salsa, bolero y pop con una base de mariachi, al teatro Pacific Electric (1729 Naud St., Los Angeles). Miércoles 11 y jueves 12 de noviembre a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Cortesía









