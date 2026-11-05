Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este jueves 5 de noviembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:16 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:57 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 84 grados Fahrenheit (16 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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