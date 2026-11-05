Ritual para la Luna nueva en Escorpio: es la hora de liberar peso

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre de 2026 será una oportunidad especial para dejar atrás las emociones que impiden avanzar y abrir espacio a nuevas experiencias.

Desde la astrología, esta fase lunar está relacionada con la transformación, la renovación emocional y la capacidad de convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento personal.

Esta lunación invita a reconocer aquello que genera enojo, frustración, miedo o inseguridad para comenzar a trabajar en una versión más segura y consciente de nosotros mismos.

Para aprovechar su energía, la astróloga Meghan Rose propuso en Horoscope.com un ritual sencillo que utiliza papel, tierra y una planta para simbolizar el proceso de soltar lo negativo y cultivar nuevos deseos.

La intención es transformar aquello que pesa emocionalmente en algo que represente esperanza, prosperidad y confianza en el futuro.

¿Qué significa la Luna nueva en Escorpio de noviembre 2026?

Escorpio es un signo de agua fijo asociado con la profundidad emocional, los cambios internos y los procesos de transformación.

Tradicionalmente está regido por Marte, planeta relacionado con la acción, la pasión y los impulsos.

Durante la Luna nueva del 9 de noviembre, el Sol y la Luna estarán en este signo, una combinación que, desde la interpretación astrológica, favorece la introspección y el reconocimiento de sentimientos que normalmente permanecen ocultos.

La energía de Escorpio también está relacionada con la capacidad de enfrentar situaciones incómodas para conseguir cambios importantes.

Por eso, esta lunación puede aprovecharse simbólicamente para abandonar hábitos, pensamientos y preocupaciones que generan estancamiento.

Cómo hacer el ritual de Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre

Para realizar este ejercicio espiritual necesitarás dos hojas de papel, un bolígrafo, una maceta de terracota, tierra o sustrato y una planta de tu elección.

Puedes utilizar albahaca, caléndulas o cualquier especie que sea fácil de cuidar en casa.

El objetivo es crear un pequeño espacio simbólico en el que puedas reconocer aquello que deseas liberar y establecer intenciones relacionadas con la felicidad y el crecimiento personal.

Primer paso: escribe lo que necesitas soltar

Busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Cierra los ojos y realiza nueve respiraciones profundas, inhalando y exhalando lentamente hasta sentirte relajado.

Después, toma la primera hoja y escribe nueve aspectos que actualmente representan una carga emocional.

Comienza identificando tres situaciones que te provocan enojo, continúa con tres miedos que consideras obstáculos para alcanzar tus objetivos y termina anotando tres cosas que hacen que dudes de tus propias capacidades.

No intentes juzgar lo que escribes. La intención es reconocer honestamente aquello que necesitas cambiar.

Segundo paso: identifica qué deseas atraer

En la segunda hoja escribe otras nueve cosas, pero esta vez enfócate en los aspectos positivos de tu vida.

Anota tres motivos por los que sientes agradecimiento, tres experiencias o proyectos que te gustaría vivir y tres situaciones que te hacen confiar en ti mismo.

No limites tus deseos por miedo a fracasar o por pensar que son demasiado ambiciosos. Este ejercicio busca conectar con tus verdaderas aspiraciones.

Tercer paso: transforma tus intenciones con una planta

Cuando tengas ambas listas, toma el primer papel y destrúyelo de manera segura.

Puedes romperlo y desecharlo o quemarlo únicamente dentro de un recipiente resistente al fuego, lejos de materiales inflamables y sin dejarlo desatendido.

Después, dobla la segunda hoja tres veces hacia ti para representar simbólicamente la intención de atraer experiencias positivas.

Coloca el papel en el fondo de la maceta, agrega tierra hasta la mitad e introduce la planta.

Finalmente, completa el espacio con más sustrato y coloca la maceta en un lugar donde reciba la luz adecuada para su especie.

Durante las siguientes semanas, cuida la planta y recuerda las intenciones que escribiste. Su crecimiento será un símbolo de tu compromiso con los cambios que deseas realizar.

¿Qué representa espiritualmente este ritual de Escorpio?

Escorpio se encuentra en oposición a Tauro dentro del zodiaco. Ambos signos representan energías diferentes pero complementarias: mientras Tauro está relacionado con la estabilidad, la comodidad y la seguridad, Escorpio simboliza la transformación y la capacidad de atravesar situaciones difíciles.

Por eso, este ritual propone comprender que el crecimiento personal no siempre ocurre cuando todo permanece igual.