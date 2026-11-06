San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 6 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este viernes 6 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.6 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:51 h y el atardecer será a las 17:44 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 19%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 70 grados Fahrenheit (12 y 21ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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