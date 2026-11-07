Líder de una secta apocalíptica fue condenado a 200 años de prisión por el asesinato de 190 niños en Kenia

El líder de una secta apocalíptica keniana, vinculada a la muerte de más de 400 personas, fue condenado el viernes a 200 años de prisión por el asesinato de 191 personas.

El Tribunal Superior de Mombasa, ciudad costera de Kenia, dictó la sentencia contra el pastor Paul Mackenzie. Fue declarado culpable del asesinato de 190 niños y un adulto tras ordenar a sus seguidores que se dejaran morir de hambre para encontrarse con Jesús.

La jueza Diana Kavedza afirmó que Mackenzie, líder de la Iglesia Internacional Buenas Nuevas, era el principal responsable penal por trasladar a sus seguidores a un lugar remoto y ordenarles que ayunaran hasta la muerte.

Mackenzie fue acusado de los asesinatos junto con 28 de sus seguidores, incluidos guardias que hicieron cumplir sus órdenes de ayuno y sepultureros que ayudaron a ocultar las fosas comunes. Todos negaron los cargos, excepto una persona que confesó y pidió clemencia.

El 19 de octubre, el tribunal declaró culpables a los 29 acusados ​​del asesinato de 191 personas.

En 2023, se exhumaron más de 400 cuerpos de fosas poco profundas en el rancho Chakama, de 324 hectáreas, en el condado costero de Kilifi, donde los seguidores de Mackenzie vivían en chozas de barro, lejos del escrutinio de las comunidades y autoridades locales.

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Doomsday cult leader and Good News International Church founder Paul Nthenge Mackenzie has been sentenced to a? pic.twitter.com/JzsRRsozxk — DCI KENYA (@DCI_Kenya) November 6, 2026

Más de 60 cuerpos fueron identificados y enterrados nuevamente por sus familiares, mientras que muchos otros permanecen sin identificar y sin reclamar.

Durante la sentencia, Kavedza declaró que 183 víctimas murieron de inanición, definida como la falta total de alimentos, y las otras ocho fueron clasificadas como homicidio directo.

Kavedza afirmó que los asesinatos fueron “fríos y premeditados” y desestimó las alegaciones de algunos acusados ​​de que la pérdida de sus propios hijos alteraba el hecho de que habían participado en el asesinato de muchos otros niños.

El juez afirmó que los perpetradores no mostraron remordimiento y declararon estar dispuestos a ayunar hasta la muerte. Durante la lectura de la sentencia, Mackenzie sonrió en varias ocasiones y conversó con su pastor asistente, Smart Mwakalama, quien fue condenado a 160 años de prisión.

La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Mackenzie y cadena perpetua para sus cómplices.

Mackenzie también enfrenta cargos de terrorismo, abuso infantil y tortura en otros dos tribunales.

Francis Wanje, un maestro de 62 años que perdió a dos nietos, declaró a la AFP que esperaba que Mackenzie fuera condenado a muerte para evitar más tragedias.

“Nada puede aliviar el dolor”, dijo Wanje, quien culpó a las autoridades por no actuar con rapidez. “Siento una gran rabia hacia las autoridades. Si hubieran actuado, no estaríamos aquí hoy”.

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