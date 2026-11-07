Líderes inmigrantes de Los Ángeles esperan acercamiento con Nithya Raman

Nithya Raman, la alcaldesa electa de Los Ángeles que asumirá el cargo el 14 de diciembre, ha reconocido que esta metrópoli “es una ciudad de inmigrantes” y, entre los retos que habrá de tener, está crear puentes con las organizaciones que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, particularmente los indocumentados.

Se estima que en el condado de Los Ángeles residen entre 948,700 y 1.1 millones de personas en situación migratoria irregular.

“Esta ciudad ha abierto sus brazos a quienes vienen a construir aquí sus sueños”, expresó Raman en su primer discurso como alcaldesa electa.

Raman, inmigrante de la India en este país, ha reconocido que Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes y construida por inmigrantes, y que se encuentra en el ojo del huracán por los ataques de la administración Trump debido a la defensa de los indocumentados como ‘Ciudad Santuario’.

La alcaldesa electa, junto a los concejales Eunisses Hernández y Hugo Soto Martinez, presentó una moción de “Ciudad Santuario” en marzo de 2023 con el objetivo de ir más allá de las órdenes ejecutivas temporales (como la directiva de 2017 del entonces alcalde Eric Garcetti) e incorporar protecciones en una normativa permanente.

Nithya Raman durante un evento del Día de los Muertos en Canoga Park el 1 de noviembre. La alcaldesa electa ha proclamado a Los Ángeles una ciudad de inmigrantes. Crédito: Ethan Swope | AP

Promotora de la Ley ‘Ciudad Santuario’

El trabajo de Raman en favor de los inmigrantes, a través de la Ley ‘Ciudad Santuario’, determinó la prohibición de compartir datos municipales —ya sea de forma directa o indirecta— y colaborar con las autoridades federales de inmigración, garantizando así que los residentes puedan acceder a servicios municipales y de emergencia sin temor a que se verifique su estatus migratorio.

Si bien el Concejo Municipal aprobó la ordenanza por unanimidad, prohibiendo el uso de recursos, propiedades o personal municipal para fines de aplicación de la ley federal de inmigración, en junio de 2025 fue evidente la cooperación, directa o indirecta, de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en la “protección” de los agentes y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un caso específico involucró la detención y el arresto violentos de Andrea Vélez el 24 de junio de 2025 en el centro de Los Ángeles, cuando se dirigía al trabajo entre las calles 9th y Main/Spring.

“La Ordenanza de Ciudad Santuario sí ha funcionado como un marco clave para delimitar lo que está en nuestras manos como ciudad, lo que nos ha permitido prohibir por ley que los agentes de inmigración utilicen propiedades municipales para realizar redadas”, valoró la concejal Eunisses Hernández.

Hernández manifestó a La Opinión que ella fue elegida para luchar por el bienestar de la comunidad “y por ello he tomado medidas para exigirle cuentas al departamento de policía, que demostró pasividad ante redadas inconstitucionales. Sin embargo, el trabajo no se detiene aquí. Seguiré impulsando reformas a la Carta de la Ciudad para que la gente tenga aún más voz en las políticas de la Ciudad de Los Ángeles”.

De la misma manera, la concejala por el Distrito 1 de la ciudad y que incluye el área de Pico Union, Westlake y MacArthur Park, fuertemente golpeados por las redadas masivas de ICE, declaró que se encuentra “lista para trabajar junto a la alcaldesa electa Nithya Raman y con la comunidad hispanohablante para fortalecer los canales de comunicación y apoyar a nuestras familias inmigrantes”.

“Mucho que construir”

“Lo que debemos esperar de ella es que cumpla lo que dijo cuando se postuló para la alcaldía”, dijo Jocelyn Duarte, directora ejecutiva del Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación (SALEF).

“La relación que dice tener con la comunidad inmigrante no existe. Ella tiene mucho que construir, y basada en su experiencia, esperamos que tenga dignidad y un equipo que sepa liderar y manejar la ciudad, porque no se trata solamente de una sola persona. No puedo decir que ha estado con la comunidad inmigrante en los últimos siete años”, consideró Duarte.

Raman, de 45 años, madre de unos gemelos y casada con Vali Chandrasekaran, escritor y productor de televisión de ‘Modern Family’ y ‘30 Rock’, llegó a Estados Unidos como inmigrante de Kerala, India, cuando apenas tenía seis años; iba de la mano de su madre en el aeropuerto rumbo a Louisiana en busca de una vida mejor en este país.

“Al igual que muchos de ustedes, sé lo importante que es sentirse seguro y bienvenido en la ciudad a la que uno llama hogar”, dijo Raman en un mensaje posterior a la aprobación de la Ley ‘Ciudad Santuario’.

“Esperamos que, en verdad, no vayan a atacar a las personas y que construyan puentes con las coaliciones con las que hemos trabajado con la alcaldesa Karen Bass por décadas, quien siempre ha estado con nuestra comunidad”, agregó Duarte.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), analizó que a lo largo de generaciones, Karen Bass demostró total solidaridad con la comunidad inmigrante. “Y la conocimos como una persona más progresista [que Nithya Raman], cuya lucha por los derechos civiles de las personas dice la verdad de lo que es. Veremos qué tan progresistas son sus propuestas”.

Señaló Salas: “Nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella… Hay que esperar”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, admitió que no ha trabajado en el pasado con Nithya Raman, la ahora alcaldesa electa de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Por una nueva forma de política

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la de la Coalición Derechos Plenos Para los Inmigrantes, consideró que para el sector inmigrante y la comunidad latina de Los Ángeles, estos han cumplido una transformación política y se están identificando con nuevas expresiones de participación cívica.

“Los latinos están exigiendo con urgencia una nueva forma de política donde los políticos se identifiquen con los sectores populares y que abandonen las políticas tradicionales del grupo de poder político de darnos puro ‘atole con el dedo’”, dijo. Gutiérrez señaló que hasta ahora la alcaldesa electa no se ha caracterizado por mantener vínculos sólidos con la comunidad inmigrante.

“En nombre de esta gigantesca comunidad, le hago un llamado fuerte y urgente para que su futuro programa de gobierno incluya un acercamiento inmediato con las organizaciones que protegen a los inmigrantes, para que su eventual política sea justa, amplia e inclusiva. Solo así podrá proteger a los papás indocumentados de los jóvenes ciudadanos que votaron abrumadoramente por ella”.

El conteo

Según los últimos datos divulgados, la alcaldesa electa Nithya Raman había recibido el 53.6% de los votos contra un 46.4% para Karen Bass. Es decir, que la ventaja siguió ampliándose.

En cuanto a la elección de concejal por el Distrito 9, José Ugarte llevaba el 51.4% de los votos mientras que Estuardo Mazariegos tenía el 48.6%. Y por el Distrito 3, Barri Worth Girvan había obtenido el 51.1% por un 48.9% para Timothy K. Gaspar. Ambas carreras seguían por definirse.