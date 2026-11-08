Fuerte sismo sacude centro de Japón y deja 23 heridos

Un fuerte sismo sacudió el centro de Japón la madrugada del domingo (08.11.2026), destrozando escaparates, provocando la huida de la gente de los edificios y dejando al menos 23 heridos, según reportes oficiales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) cifró la magnitud del sismo en 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la registró en 5,5. Se reportaron réplicas menores.

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada, incluyendo la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara, y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji, así como Gifu.

El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en algunas zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Las imágenes de la televisión japonesa mostraron escaparates destrozados y fragmentos de vidrio esparcidos por las calles. Una librería quedó con montones de libros que habían salido volando de las estanterías. Entre los heridos se encontraban personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir.

El terremoto, que se produjo a la 1:04 de la madrugada, tuvo su epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka.

Aichi y Shizuoka son regiones vecinas están lo suficientemente lejos de Tokio como para que el terremoto no se sintiera allí. Según las evaluaciones sísmicas oficiales, el temblor más violento se sintió en Aichi.

Servicio de trenes afectado

Algunos servicios de trenes locales se vieron afectados por el sismo, mientras que los trenes bala entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima sufrieron retrasos para realizar controles de seguridad, informó el operador.

Los trenes bala Shinkansen circulaban a menor velocidad en las zonas afectadas como medida de precaución. En ocasiones, los terremotos pueden dañar las vías férreas.

La compañía eléctrica de Chubu comunicó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.

jc (ap, efe)