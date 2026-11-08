Irán ejecuta a otros tres hombres en relación con las protestas antigubernamentales

Las autoridades iraníes ejecutaron este domingo (08.11.2026) a tres hombres condenados por supuestamente haber realizado operaciones en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero.

Según el sitio web Mizan Online, del poder judicial, Hassan Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh lanzaron cócteles molotov y granadas, utilizaron armas blancas y de fuego e incendiaron instalaciones públicas en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán.

El movimiento de protesta, que estalló en diciembre por el elevado costo de la vida, evolucionó rápidamente hacia manifestaciones antigubernamentales generalizadas que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades iraníes reportaron más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero han citado cifras más altas y sostienen que las fuerzas de seguridad iraníes dispararon contra los manifestantes.

El número de ejecuciones en Irán ha aumentado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico.

rr afp/dpa