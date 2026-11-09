Clima de hoy en Los Ángeles para este lunes 9 de noviembre

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un lunes con nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:53 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 86 grados Fahrenheit (16 y 30ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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