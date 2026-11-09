Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 14 de noviembre de 2026

El astrólogo Kirón lanza sus predicciones semanales para cada signo del zodiaco. Consulta tu horóscopo y descubre qué te depara en el amor y dinero para esta semana del 9 al 14 de noviembre.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Oportunidad de cambiar su situación afectiva para mejor. Si no juega con fuego cuando de seducir se trata, muchísimo mejor.

DINERO: Muy proactivo y con más suerte que de costumbre. Es el momento justo del año para actuar sin tantas dudas.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite a quienes no lo dejan crecer a su ritmo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Tendrá que ser muy respetuoso y afectivo con alguien que sufrió desengaños para que confíe. Dulce conexión que le devuelve la paz.

DINERO: Evite enemistarse con compañeros o jefes. Innovar será su carta de triunfo. Del vértigo a la pausa.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Relación rutinaria? Busque nuevos caminos para explorar juntos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Herido en su amor propio, le da la espalda a quien le importa. Acérquese y pida lo que le hace falta. Infinita capacidad de dar.

DINERO: Con gran talento y elegancia superará situaciones incómodas. Prefiera el discurso breve pero contundente.

CLAVE DE LA SEMANA: Interferencias. Manténgase conectado y lo superará.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Comprensión mutua. Rodeado por gente querida, inicia nuevas relaciones. Personas atractivas se le acercan. Alegrías en su hogar.

DINERO: Soluciones geniales a sus conflictos de dinero. Interesantes alternativas para que sus finanzas repunten.

CLAVE DE LA SEMANA: En tiempo de confusión, es básico mantenerse centrado.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Seguro de sí mismo, pondrá en su lugar a un familiar o amigo entrometido. Difícilmente entiendan su punto de vista, pero lo respetarán.

DINERO: Con éxito en las relaciones públicas. Si no cumple con un trato hecho, atraerá problemas a mediano plazo. Cuidado.

CLAVE DE LA SEMANA: Mejor expresarse a tiempo y no responder luego con ira.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Mucho por disfrutar, pero muy poca gente con la que compartir. Quienes tengan parejas muy posesivas deberían tomar un poco de distancia.

DINERO: Deberá controlarse, la ansiedad le hará perder la perspectiva. El problema es emocional y no real… ¡reaccione!

CLAVE DE LA SEMANA: Su pánico al compromiso solo lo limitará. Entréguese.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Dará inicio una nueva etapa que será mil veces mejor que en tiempo pasado. Sus armas de seducción resultan infalibles, úselas bien.

DINERO: Si tiene pensado pedir asesoramiento, hágalo sin demora. Un pequeño error puede significar grandes pérdidas.

CLAVE DE LA SEMANA: Guíese por el sentido común al elegir colaboradores.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Tenderá amorosamente a ver lo mejor de los otros y por eso dejará pasar actitudes que en el fondo lo dañan. No permita el maltrato.

DINERO: Mercurio en su signo genera negocios que requieren una rápida adaptación y mucha fluidez. Será preciso aceptar normas.

CLAVE DE LA SEMANA: Sostenga sus ideales aunque deba enfrentar a una autoridad.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Sin tiempo libre para desconectarse. Todos requieren su presencia, pero es imperioso que ponga freno a la constante demanda de los suyos.

DINERO: No pierda la perspectiva. Socios o colaboradores tienden a alterarlo, pero no discuta con ellos, mejor dialogue.

CLAVE DE LA SEMANA: Ceda un poco en sus ambiciosas pretensiones.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Logra barrer con ciertos errores del pasado y establecer nuevos compromisos. Cierta tensión contenida que convertirá en pasión carnal.

DINERO: Nada de realizar operaciones riesgosas por consejo de terceros. Cuídese de quienes dibujan un panorama ideal.

CLAVE DE LA SEMANA: Si sufrió una decepción, tendrá su segunda oportunidad.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Se amiga con la extraña naturaleza del amor. No busque explicar lo que siente o terminará por perderse en su propio laberinto.

DINERO: Si enfoca bien el objetivo, sus competidores quedarán relegados. Cero paciencia ante los imprevistos.

CLAVE DE LA SEMANA: Ser creativo demanda conocer bien las reglas del juego.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Puede darse el lujo de dudar porque su indecisión producirá efectos interesantes en su pareja, quien se entregará a sus mil caprichos.

DINERO: Logros rotundos que atraen ganancias junto con un reconocimiento muy esperado. En breve, insista con ese viejo plan.

CLAVE DE LA SEMANA: Toda relación necesita pasar pruebas. Se amigarán.

Por Kirón