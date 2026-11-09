La lucha contra el hambre marca el arranque de la COP31 en Turquía

La Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP31) comenzó el lunes 9 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. El encuentro arranca marcado por las disputas sobre la financiación climática y por el creciente consenso de que la seguridad alimentaria se ha convertido en una cuestión clave para la lucha contra el calentamiento global.

La cumbre, que reunirá hasta el 20 de noviembre a delegaciones de cerca de 200 países, comenzó con una jornada centrada en la relación entre alimentación, agricultura, agua y salud. El objetivo es impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes, en un contexto en el que el cambio climático amenaza la producción agrícola y agrava la inseguridad alimentaria en numerosas regiones del mundo.

Según datos expuestos al inicio de la conferencia, unos 318 millones de personas padecen hambre por causas relacionadas con el cambio climático. Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios generan cerca de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, aunque reciben apenas el 4 % de la financiación destinada a la acción climática.

La financiación, en el centro del debate

El director de Cambio Climático de la FAO, Kaveh Zahedi, advirtió de que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y las inundaciones están alterando las cosechas y repercutiendo en los precios de los alimentos, los medios de vida y las economías de numerosos países. A su juicio, los objetivos del Acuerdo de París no podrán alcanzarse sin transformar los sistemas agroalimentarios.

La financiación se perfila como uno de los principales puntos de fricción de la COP31. Incluso antes de la inauguración oficial, las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la noche por la demanda de los países en desarrollo de incluir nuevas cuestiones relacionadas con la financiación climática en la agenda de la conferencia. La ceremonia de apertura, además, comenzó con una hora de retraso sin explicación oficial.

También encuentro de jefes de Estado y de Gobierno

Bajo presidencia turca, la COP31 busca impulsar la llamada Iniciativa del Nexo Turquesa, un programa orientado a integrar seguridad alimentaria, gestión sostenible del agua y resiliencia climática.

Entre las prioridades figuran también el acceso de las mujeres agricultoras a la financiación, el apoyo a los jóvenes del sector y el desarrollo de prácticas agrícolas adaptadas a fenómenos meteorológicos extremos.

Además de las negociaciones técnicas, la cumbre celebra esta semana una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en la que está prevista la participación, entre otros líderes, del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

ms (afp/efe)