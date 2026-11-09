Muere el autor del atentado de Cracovia, Polonia, sin aclararse el móvil

El presunto autor del tiroteo que dejó seis muertos y 16 heridos el sábado 7 de noviembre de 2026 en el centro de Cracovia falleció en la madrugada del 9 de noviembre en el hospital donde permanecía ingresado bajo custodia policial. Así lo informa la Policía de la región de Pequeña Polonia.

El sospechoso, un ciudadano polaco de 24 años, resultó gravemente herido durante el operativo para detenerlo tras el ataque, que las autoridades investigan como un posible acto terrorista vinculado a la extrema derecha.

Tres cuerpos en la vivienda del sospechoso

El tiroteo se produjo en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, donde el agresor abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes. Entre las víctimas mortales figuran cuatro mujeres y dos hombres, incluido un ciudadano británico.

La investigación se amplió después de que la Policía hallara en la vivienda del sospechoso los cadáveres de tres personas, presuntamente sus padres y su hermana, con heridas de bala.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha calificado los hechos de “atentado” y ha decretado dos días de luto nacional. Aunque la muerte del presunto atacante cierra una de las principales líneas de investigación, las autoridades continúan trabajando para esclarecer el móvil y el alcance de la tragedia.

ms (ap/efe)