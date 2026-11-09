Un estudio revela que tu auto comparte datos con las grandes empresas tecnológicas





Los datos enviados por los vehículos y sus aplicaciones incluyen la ubicación, el número de identificación del vehículo (VIN) y otros identificadores. Amazon, Google, Meta y Microsoft estuvieron entre las empresas que recibieron datos de los conductores.

Los investigadores utilizaron los vehículos y las instalaciones de Consumer Reports para documentar con precisión qué tipo de datos se extraen de nuestros autos y qué empresas reciben esa información.

By Derek Kravitz

Tu auto podría estar espiándote y transmitiendo la información que recopila a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo.

Esta es la principal conclusión de una serie de pruebas realizadas por investigadores de privacidad de la Universidad Northeastern en Boston, utilizando vehículos de Consumer Reports y el Centro de Pruebas de Autos de Connecticut. Un estudio sobre los resultados se publicará esta semana.

Desde hace tiempo se sabe que muchos automóviles de última generación recopilan datos detallados sobre nuestra forma de manejar y los comparten con empresas que pueden utilizarlos con fines de marketing e incluso para personalizar las primas de seguros o los tipos de interés de los préstamos para autos. Los organismos reguladores han reprendido y multado a los fabricantes de autos por supuestamente no revelar claramente esta práctica, y varios de ellos han sido demandados por este motivo.

El nuevo estudio de Northeastern muestra, por primera vez, el flujo de datos entre los vehículos, las aplicaciones que descargas al comprar tu auto y empresas externas, documentando con exactitud qué tipo de datos se extraen de nuestros vehículos y qué empresas reciben esa información.

Casi todos los fabricantes de automóviles enviaban datos a empresas externas.

Aún más preocupante es que se descubrió que casi una cuarta parte de las aplicaciones para vehículos enviaban información personal identificable, incluyendo los nombres de los propietarios, los números de identificación del vehículo (VIN) y la ubicación geográfica precisa. Esta información facilita que las empresas vinculen el comportamiento al volante con perfiles de datos personales creados por intermediarios de datos y empresas de marketing. Dichos perfiles se venden habitualmente a bancos, aseguradoras, empresas farmacéuticas, prestamistas y minoristas, quienes pueden utilizarlos para ofrecer condiciones de préstamo personalizadas y ofertas bancarias y de seguros filtradas, según una investigación de Consumer Reports y CalMatters.

Las principales empresas que recibieron datos de los conductores fueron algunas de las compañías tecnológicas más grandes del país, como Amazon, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap y Yahoo.

“Independientemente de si los consumidores son conscientes o no, las grandes empresas tecnológicas controlan todos los vehículos que manejamos”, afirmó Nicole Zagson, candidata a doctora en ciberseguridad en Northeastern y coautora del estudio.

Otra coautora, Sarah Elizabeth Gillespie, comenta: “Parece imposible que un cliente compre un coche nuevo que no lo rastree”.

Para averiguar qué tipo de datos de los conductores se recopilaban y qué empresas los recopilaban, el equipo de investigadores de privacidad de la Universidad Northeastern probó 21 vehículos y sus aplicaciones móviles correspondientes en las instalaciones de pruebas de autos de Consumer Reports en Connecticut.

Para aislar los datos que entraban y salían de los vehículos, estos se colocaron dentro de una tienda de campaña de Faraday especialmente construida: una estructura hecha de un material que impide el paso de señales electromagnéticas.

Muchos de los vehículos probados eran eléctricos (EV), para evitar el riesgo de que los motores de combustión funcionaran en un espacio cerrado, e incluían automóviles de marcas de consumo masivo y de lujo de los años modelo 2022 a 2025.

CR contactó a todos los fabricantes de automóviles cuyos modelos formaron parte de nuestras pruebas, y muchos respondieron. En declaraciones a CR, varios fabricantes dijeron que algunos enlaces de sus aplicaciones conectadas abren páginas web externas y que empresas de terceros pueden insertar píxeles y cookies en esas páginas web, lo que, a su vez, podría recopilar datos de los clientes. Los investigadores de Northeastern observaron que esto ocurría sin previo aviso ni conocimiento del conductor.

General Motors, Honda, Nissan y Stellantis (propietaria de 14 marcas de automóviles, entre ellas Chrysler, Dodge, Fiat y Jeep) afirmaron que algunos destinatarios de datos de conductores tenían prohibido usar o vender de forma independiente los datos que se les proporcionaban. Sin embargo, los investigadores de Northeastern descubrieron que estas restricciones no siempre son efectivas: tras presentar sus hallazgos a Honda, la compañía ordenó a uno de sus proveedores, Amplitude, que eliminara todos los datos de ubicación recibidos y dejara de enviarlos.

Varios fabricantes de automóviles también señalaron que muchas de las aplicaciones y servicios que ofrecen son de “consentimiento explícito”, lo que significa que los conductores dan su consentimiento para ceder sus datos al registrarse e iniciar sesión por primera vez, lo que les impone la responsabilidad. De hecho, los investigadores aceptaron todos los términos y condiciones de los vehículos para evaluar qué tipos de datos se enviaban y a dónde.

No obstante, algunas funciones populares no actúan sin este paso, y en algunos casos el vehículo queda completamente inutilizable. Si el propietario de un Tesla rechaza el acuerdo de intercambio de datos de esa empresa, se le muestra la siguiente advertencia: “Esto puede provocar que tu vehículo sufra una reducción de la funcionalidad, daños graves o que deje de funcionar”.

Los investigadores también señalan que muchos usuarios desconocen a qué se están comprometiendo. Diversas encuestas han demostrado que la mayoría de las personas aceptan habitualmente los términos y condiciones sin leerlos.

De los vehículos analizados, 28 de las 30 aplicaciones móviles conectadas enviaron datos a al menos una empresa externa de publicidad o análisis, y siete enviaron al menos un dato de identificación personal (el nombre del propietario del vehículo, el número de identificación del vehículo o su ubicación geográfica precisa) a al menos una empresa externa.

Se descubrió que cuatro aplicaciones complementarias de GM (myCadillac, myChevrolet, myBuick y myGMC), así como las aplicaciones HondaLink, MyNissan y Lincoln, compartían números de identificación del vehículo junto con direcciones de correo electrónico o datos de ubicación.

Entre las principales empresas que recibieron datos de los conductores se encontraban muchas de las compañías tecnológicas más grandes que operan en Estados Unidos, como Alphabet (propietaria de Google), Amazon, Meta (propietaria de Facebook), Microsoft, Pinterest y Reddit, entre muchas otras. Muchas de estas empresas desempeñan un doble papel en el ecosistema de datos de conductores: como proveedoras de software (como el sistema operativo Android Automotive) y como operadoras de plataformas de “subasta” publicitaria que los anunciantes utilizan para segmentar a tipos específicos de clientes. Por ello, las empresas que recopilan datos de conductores suelen ser el primer nodo de un vasto ecosistema de datos personales.

Los vehículos que enviaron datos al mayor número de empresas externas de publicidad y análisis fueron el Cadillac Lyriq, el Chevrolet Blazer, el Lucid Air y los Tesla Model 3 y Cybertruck. Las aplicaciones móviles conectadas de BMW, las marcas de General Motors (incluidas Buick, Cadillac y GMC) y Toyota contactaron con el mayor número de empresas externas.

Los hallazgos ponen de manifiesto el inmenso ecosistema de datos personales al que los consumidores estadounidenses se incorporan sin saberlo al comprar y usar productos de consumo cotidianos, incluidos los automóviles.

Según los investigadores, el hallazgo más preocupante en materia de privacidad es que algunos vehículos y sus aplicaciones móviles conectadas compartían tanto el número de identificación del vehículo (VIN) como otro identificador, como el nombre o la dirección de correo electrónico del propietario. Con esta información, una importante empresa de publicidad o tecnología puede vincular al propietario con uno de los muchos perfiles de consumidores disponibles comercialmente, que son vendidos por intermediarios de datos y otras empresas. Estos datos suelen incluir el comportamiento en línea y el historial de compras.

Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a optar por no compartir y eliminar tus datos de comportamiento como conductor.

Los investigadores instalaron una tienda de campaña de Faraday en la pista de pruebas de autos de Consumer Reports en Connecticut para analizar con precisión los datos provenientes de los vehículos sometidos a prueba.

Photos: John Powers/Consumer Reports

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