Entrevista con Anna Sarelly, quien nos habla del proceso de “Sarelly” y su ingreso a Target en Estados Unidos

En la industria de la belleza, dentro del mundo de las creadoras de contenido, hay muchos nombres importantes. Muchas han creado marcas de belleza y de skin care que están dando mucho de qué hablar y hay otras que han llevado su marca y su nombre a colaborar con grandes empresas del mundo “beauty”.

Dentro de este selecto grupo nos encontramos con el nombre de Anna Sarelly. Una joven originaria de Baja California que se dio a conocer en YouTube por sus tutoriales de maquillaje y sus reseñas de belleza, mientras vivía y estudiaba en Monterrey, México. De ahí conocimos sus gustos y preferencias, no solo alrededor del maquillaje y la moda, sino también vimos cómo trabajaba en encontrar su identidad.

Con sus suscriptores, Anna siempre fue muy honesta al decir que uno de sus propósitos era crear su propia marca, su propio emprendimiento. El camino la llevó a explorar el resultado del trabajo duro, el compromiso, el esfuerzo, el fracaso y el éxito. Y si somos honestos, esa es la única forma de hacer camino y alcanzar una meta, trazando los pasos para alcanzar el triunfo.

Conversamos en exclusiva con la creadora de “Sarelly Sarelly”, una marca orgullosamente mexicana que refleja no solo la visión de belleza estética con la que está comprometida Anna, sino también con una empresa que busca representar los gustos de la mujer latina y satisfacerlos con orgullo.

En la plática nos encontramos con una mujer trabajadora. Con una persona que, detrás de su característica sonrisa, también contiene el arduo trabajo que la ha llevado a contar que su marca ya es parte del mercado de la belleza dentro de Estados Unidos. “Sarelly Sarelly” ya está disponible en Target. Sarelly nunca ha escondido lo duro y agotador que ha sido su proceso. Quienes la seguimos en YouTube y la acompañamos en sus redes sociales, hemos podido ser parte del proceso, teniendo voz e incluso voto en muchos de los productos que la marca ha creado para sus consumidoras. Y es así como “Sarelly Sarelly” ha podido verdaderamente entender y complacer el gusto de sus compradores.

La entrevista nos permite reconocer que Anna Sarelly es una de estas celebridades de la industria de la belleza, que desde hace muchos años se ha convertido en un referente para muchas personas. El estilo de vida de las creadoras de contenido normalmente tiene ese efecto; se vuelven en muchas ocasiones personalidades envidiadas por sus viajes y por el acceso que tienen a marcas de belleza. Al lujo. Y aunque muchos estarían dispuestos a vivir la vida que vemos reflejada o resumida en redes sociales, pocos entienden el sacrificio y trabajo que conlleva la creación de un nombre, de una marca y de una empresa.

Hoy en día, “Sarelly Sarelly” es una empresa que provee trabajo. Es una marca de belleza que sigue evolucionando. El camino que Anna emprendió hace muchos años la llevó a reconocer que para construir algo de valor se necesitan verdaderos aliados y conocedores. Por eso es que siempre destaca el trabajo que ha realizado junto a Rémi Martini, cofundador y director ejecutivo de la empresa.

Este texto no pretende ser un resumen de la entrevista, pero es un elemento introductorio a una divertida conversación, con una mujer que ha demostrado que tener ideas, trabajarlas para llevarlas a cabo y equivocarse en el camino no es más que parte del aprendizaje que te lleva a seguirte moviendo, a seguir soñando y a seguir trabajando por darle vida al proceso de decretar y visualizar.

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