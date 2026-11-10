Sheinbaum viajará a China para reunirse con Xi Jinping durante la cumbre económica de APEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajará a China el próximo 15 de noviembre para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en un encuentro marcado por las tensiones comerciales y la próxima revisión del tratado de Norteamérica.

La mandataria confirmó que estará acompañada por cuatro integrantes de su gabinete: Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, titular de Economía; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Rosaura Ruiz, responsable de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó quiénes integrarán la delegación mexicana que viajará a Shenzhen, ciudad donde se desarrollarán las actividades principales del encuentro internacional los días 18 y 19 de noviembre.

“Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz”, señaló.

El Senado recibió una comunicación oficial en la que se notificó la salida de la presidenta del territorio mexicano el 15 de noviembre y su regreso programado para el día 20. El documento fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para conocimiento de los legisladores.

?? La @SEGOB_mx informó al @senadomexicano que @Claudiashein se ausentará del territorio nacional del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del APEC, que se realiza en Shenzhen, China.Durante el viaje sostendrá reuniones bilaterales con? pic.twitter.com/G6xWfQWMT9 — Laura Brugés (@LauraBruges) November 10, 2026

México busca ampliar sus relaciones comerciales en Asia

La administración de Sheinbaum considera que la participación en APEC representa una oportunidad para fortalecer la presencia mexicana en una de las regiones con mayor dinamismo económico, atraer inversiones, diversificar mercados y consolidar cadenas de suministro, objetivos contemplados en el denominado Plan México.

La reunión con Xi Jinping adquiere especial relevancia por las diferencias comerciales entre ambos países. En diciembre de 2025, México aprobó incrementos arancelarios de hasta 50% para determinados productos procedentes de naciones con las que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellas China.

Aunque Sheinbaum ha defendido la importancia de mantener una relación de cooperación con Pekín, también ha reiterado que la economía mexicana tiene su principal integración comercial con Estados Unidos y Canadá mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está prevista para 2026.

La cumbre también podría abrir la posibilidad de un acercamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, si finalmente asiste al encuentro. Sheinbaum ha expresado interés en sostener una conversación con él durante la reunión internacional. México, que será anfitrión de APEC en 2028, busca aprovechar esta visita para fortalecer sus contactos diplomáticos y preparar su futura responsabilidad al frente del foro.

Durante la ausencia de Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estará a cargo de las conferencias matutinas en Palacio Nacional. La presidenta regresará el 20 de noviembre para encabezar el desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.

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