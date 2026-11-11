Dallas: el tiempo para hoy miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y se prevé escasa nubosidad. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:54 h y se marchará a las 17:29 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 75 grados Fahrenheit (11 y 24 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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