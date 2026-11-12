El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 12 de noviembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 80 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:36 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:33 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 61 y los 77 grados Fahrenheit (16 y 25ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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