“El papa León XIV es mi padrino de bautizo”: la insólita historia de Mildred Camacho, la joven peruana que es ahijada del Sumo Pontífice

Al papa León XIV le llaman Su Santidad, Sumo Pontífice o Santo Padre. Pocas personas pueden llamarle padrino. La peruana Mildred Camacho es una de ellas.

Atiende a BBC Mundo en la previa del regreso del sucesor de San Pedro a Chiclayo, en el norte de Perú, ciudad de donde fue obispo entre 2015 y 2023 y zona donde desarrolló gran parte de su andar pastoral.

“Su visita será un momento que siento muy mío y de mi familia”, me dice Camacho.

Hace tres décadas, cuando el papa era “el joven padre Robert”, accedió al humilde pedido de su amigo Héctor Camacho, papá de Mildred.

“Padre, yo quiero que mi hija lleve el nombre de su madre recién fallecida, Mildred, y que usted sea su padrino de bautizo”, recrea para BBC Mundo.

El nombre de Robert Prevost Martínez está escrito a mano en la fe de bautizo de Mildred. También aparece en las fotos junto a Héctor y el párroco que oficializó la inmersión.

Una mujer común de 30 años, de la ciudad de Chulucanas, quedó vinculada al primer pontífice con nacionalidad estadounidense y peruana en encabezar la Iglesia católica.

Mildred dice que su vida cambió de forma inesperada después de que 133 cardenales del mundo eligieran a su padrino el 8 de mayo de 2025 y sucediera al papa Francisco, muerto hacía un par de semanas de un colapso cardiovascular.

Los conocidos le reventaron el teléfono a timbrazos. Los periodistas hicieron fila a sus puertas. Dice que por primera vez lloró de felicidad: “yo jamás sentí una alegría tan grande”.

Su padrino regresa ahora a Perú poco menos de un año después de su nombramiento en una gira latinoamericana que también incluyó a Uruguay y Argentina.

Así cuentan ella y su padre la anécdota que les ligó por siempre al papa número 267 de la historia del catolicismo.

El compadre del padre Robert

Cortesía Héctor Camacho.: Héctor Camacho dice que siempre se emociona al saludar a su compadre.

León XIV, nacido en Estados Unidos en 1955, vivió varias veces en Perú entre 1985 y 2023.

La primera etapa inició en 1985, tres años después su ordenación sacerdotal.

Fue destinado a Chulucanas, en la región de Piura, donde fungió un año como vice párroco de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial.

Allí lo conoció Héctor Camacho: “Yo era monaguillo y formaba parte de un grupo de jóvenes que trabajaba muy de cerca con él. Era un sacerdote muy joven y rápidamente se convirtió en un líder para nosotros”.

A aquel sacerdote se le quedó el nombre del “padre Robert” y una fama de jovial y cercano a la comunidad.

Son varios los peruanos que conservan fotos con Prevost que parecen constatar esto.

Tras su primer año en Perú, el joven sacerdote regresó a Estados Unidos.

“Pensé que no volveríamos a verlo”, dice Camacho, pero el hoy Papa fue nuevamente destinado al país andino. Esta vez a Trujillo, también en el norte del país, a unos 420 kilómetros de Chulucanas.

“Ahí se fortaleció más nuestra relación”, asegura Camacho, quien por aquella época también se trasladó a esa ciudad.

Allí compartió algunos de los 11 años que vivió Prevost entre 1988 y 1999.

“En el 96, tras nacer mi hija, le pedí que fuera su padrino de bautizo. También quise rendir homenaje a su madre poniéndole el mismo nombre. Aceptó ambas cosas con mucha sencillez y entusiasmo”, cuenta Camacho.

“Vino a Chulucanas para el bautizo y compartió con toda mi familia ese día”, añade.

Cortesía de Mildred Camacho: Un joven padre Robert Prevost hace de padrino en el bautizo de Mildred Camacho.

El ascenso del padrino

Cortesía de Mildred Camacho: Familia de Mildred Camacho y Robert Prevost durante el bautizo en 1996.

“Muchas personas creen que tuve una relación constante con él, pero la verdad es que nos vimos pocas veces porque su labor lo llevó por distintos lugares”, comenta Mildred.

Entre 1999 y 2014 Prevost ascendió en los rangos de la Iglesia. Pasó 15 años en Estados Unidos hasta que Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo.

Para 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y en el mismo año fue nombrado obispo de Chiclayo.

Más tarde fue comisionado con cargos como segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, miembro de la Congregación para el Clero, administrador apostólico de la diócesis de Callao y miembro de la Congregación para los Obispos.

Durante todo este tiempo, tanto Mildred como su padre cuentan los contactos que recibieron de Prevost, contando sobre sus viajes.

“Y, cuando coincidíamos, siempre hubo cariño y cercanía. Nunca cambió. Siempre nos sentimos bien recibidos”, coinciden padre e hija.

Cortesía Héctor Camacho: Mildred cuenta que el entonces obispo Prevost mantuvo el contacto con su familia durante muchos años.

“Nunca lo sentí ausente. Yo lo considero familia”, agrega Mildred.

La experiencia de los Camacho coincide con el ambiente festivo de Chiclayo estos días. Es parecido al que palpé cuando visité esta ciudad pocas horas después de que Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025.

Entonces ya llevaba dos años viviendo en Roma, cada vez más cerca de Francisco, pero su huella en Chiclayo era imborrable.

Varios párrocos, emprendedores, chóferes y feligreses me presumieron de alguna que otra anécdota que compartieron con Prevost.

Recuerdan especialmente su trabajo por la integración de migrantes y barrios olvidados por el Estado, así como su implicación tras los estragos del fenómeno El Niño en 2017.

Sus fotos metido hasta las rodillas en inundaciones dieron la vuelta al mundo.

La consagración

La ahijada del Papa recuerda su elección como uno de los momentos más emocionantes de su vida.

“Estaba en medio de una mudanza cuando salió el humo blanco. Yo sabía que él estaba entre los cardenales considerados papables, pero nunca imaginé que sería elegido”, comenta Mildred.

Entonces se anunció. El cardenal protodiácono, Dominique Mamberti, se asomó a la Plaza de San Pedro en El Vaticano y pronunció el tradicional Habemus Papam.

“Llamé gritando a mi padre tras escuchar su nombre. Ambos lloramos de felicidad. Luego mucha gente empezó a interesarse por nuestra historia familiar”, cuenta Mildred.

Junto a ella, millones de peruanos celebraron la elección de un pontífice con nacionalidad peruana al que consideran uno de los suyos.

“El papa León XIV vuelve a casa”, se lee en varios anuncios en Lima durante su visita.

En verano de este año, Mildred recibió un regalo especial de parte de su padre: un viaje a Roma donde consiguió ver y saludar a su padrino y entregarle un regalo.

“Eso para mí tuvo un enorme valor emocional”, reconoce.

Cortesía de Mildred Camacho: Mildred Camacho tuvo ocasión de darle un obsequio al ya papa León XIV este año en un encuentro en Roma.

El papa León XIV vuelve a casa

El Sumo Pontífice preside una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, a 11 kilómetros de Chiclayo, el viernes 13 de noviembre.

Muchos feligreses hacen vigía desde la noche del 12.

Es un momento histórico para los chiclayanos, que se pusieron en boca del mundo desde cuando, en sus primeras palabras como Papa, León XIV mandó un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo”.

En esta ciudad también presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, además de otros encuentros.

Las entradas para estos eventos están agotadas. La ciudad se volcó.

Mildred intentará viajar como voluntaria desde Chulucanas.

“Vivo con mucha ilusión el regreso de mi padrino. No sé si podré verlo cerca. Miles querrán acompañarlo, pero me hace feliz saber que volverá al lugar donde construyó tantos vínculos”, comenta.

En efecto, como dicen los carteles y tantos peruanos, León XIV vuelve a casa.

Quizá en ningún otro lugar del mundo haya una familia que pueda llamarlo padrino o compadre antes que Su Santidad.