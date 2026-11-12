La situación humanitaria en Gaza empeora con las inundaciones y el frío, en medio del estancamiento político

Las fuertes lluvias de este otoño y la bajada de las temperaturas están agravando la situación humanitaria para la población civil en la Franja de Gaza.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones durante el fin de semana pasado (7 y 8 de noviembre) causaron al menos seis muertes, incluidos niños, según UNICEF. Las autoridades locales informaron que al menos 70,000 tiendas de campaña quedaron anegadas y más de 200,000 personas resultaron afectadas.

“Durante los últimos dos días hemos estado intentando estabilizar nuestra tienda con arena y escombros para evitar que el agua se filtre dentro”, dijo a DW Rawan Al-Omari, madre de dos hijos, por teléfono. Ella y sus hijos comparten una tienda al oeste de Jabalia, en el norte de Gaza. “Toda la zona a nuestro alrededor se ha convertido en barro, así que incluso salir de la tienda se ha vuelto difícil”, cuenta la mujer de 33 años. “Todo es agotador”.

La lluvia también empapó la tienda y todo lo que poseen Radi Amin, de 45 años, y sus tres hijos. “Durante tres días consecutivos hemos estado intentando secar la ropa mientras mis hijos temblaban de frío”, explica a DW. “Solo el miércoles, cuando por fin salió el sol y calentó lo suficiente, nuestras pertenencias empezaron a secarse”.

Para Amin, “las fuertes lluvias fueron un recordatorio contundente de nuestro estado realmente desesperado”.

Mientras tanto, los equipos de ayuda han comenzado a despejar el alcantarillado bloqueado y las cuencas pluviales en 60 ubicaciones, beneficiando a unas 30,000 familias, informó el miércoles la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

Sin embargo, los socios humanitarios de la OCHA también advirtieron que no hay suficiente espacio para reubicar a las personas que viven en zonas inundadas o edificios dañados por la guerra. “Las autoridades israelíes están restringiendo el acceso palestino en cualquier lugar detrás de la llamada ‘Línea Amarilla’, lo que significa que la mayoría de las tierras de Gaza siguen siendo inaccesibles”, dijo la OCHA.

Tras los atentados terroristas de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, la guerra que siguió en Gaza ha destruido la mayor parte de la infraestructura y la vivienda del país. Más de 74,600 personas han muerto desde entonces en la Franja, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza. El Ejército de Israel controla aproximadamente dos tercios del territorio, delimitados por una línea de demarcación militar, la llamada Línea Amarilla.

Hamás, clasificado como organización terrorista por Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, sigue ejerciendo autoridad de gobierno en gran parte del territorio restante a orillas del mar Mediterráneo, donde vive la mayoría de los aproximadamente dos millones de habitantes de Gaza. La mayoría han sido desplazados varias veces y vive en tiendas de campaña, campamentos para personas desplazadas o en casas consideradas inseguras.

Reconstrucción estancada con las negociaciones paralizadas

Como parte del alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, estableció el comité de la Junta de Paz (BoP) para supervisar su implementación, así como para organizar la gobernanza y reconstrucción de Gaza tras la guerra. Según una evaluación conjunta del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea publicada en abril de 2026, la recuperación y reconstrucción de Gaza requerirán unos $71,400 millones de dólares durante la próxima década.

Sin embargo, se ha avanzado poco, ya que los negociadores no han conseguido llegar a un acuerdo para que Hamás se desarme y para que Israel retire sus tropas del territorio. A pesar del alto el fuego, el Ejército de Israel sigue llevando a cabo ataques aéreos sobre Gaza, como los de este jueves, en los que las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque al Hospital Nasser en Jan Yunis, contra presuntos miembros de Hamás.

Para Nathan Brown, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, de Estados Unidos, la situación actual tras las lluvias en Gaza refleja el estancamiento del plan de paz de Trump para Gaza.

“El fracaso de la Junta de Paz para avanzar en la reconstrucción, o incluso asegurar un alivio fiable, se debe fundamentalmente a objeciones israelíes basadas en la insistencia de que Hamás debe desarmarse completamente primero”, afirma a DW.

Hasta las recientes elecciones en Israel, la Junta de Paz mostraba poco interés en desafiar esa visión, añadió Brown: “Ahora está dispuesta a hacerlo públicamente, aunque no en términos muy confrontativos”.

El lunes (9.11.2026), la Junta de Paz emitió un comunicado diciendo que las medidas de Israel para mejorar la situación humanitaria de cara al próximo invierno siguen siendo insuficientes: “Hacemos un llamamiento al liderazgo del actual Gobierno de Israel para que actúe de inmediato y autorice y facilite la entrada de todos los suministros necesarios para el invierno y los suministros humanitarios”, señaló.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios de Israel (COGAT) dijo, ese mismo día, que, entre otros equipos, 12 camiones de aspiración de aguas residuales para el Comité Internacional de la Cruz Roja llegaron a Gaza y que 91.000 tiendas de campaña y más de 8.200 camiones cargados de lonas, mantas y ropa de invierno habían entrado en Gaza en los últimos meses.

En su comunicado, la Junta de Paz también instó a Hamás a cumplir con los compromisos previstos en el alto el fuego, incluyendo deponer las armas y transferir la autoridad de gobierno. Hamás rechazó rápidamente las críticas en un comunicado y acusó a Israel de obstaculizar la implementación del plan de paz y de retener suministros humanitarios urgentemente necesarios.

Las Naciones Unidas, así como numerosas agencias internacionales, han acusado a Israel de impedir sistemáticamente la importación de refugios prefabricados a Gaza. La ONU informó que alrededor de 150,000 tiendas de campaña estaban fuera de Gaza listas para ser enviadas, a la espera de las aprobaciones necesarias, una afirmación que Israel rechaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu -que ejerce como primer ministro interino mientras se conforma un nuevo gobierno tras las elecciones del 27 de octubre- negó que Israel fuera responsable del empeoramiento de las condiciones y a su vez culpó a Hamás.

Advirtió que “mientras Hamás siga en el poder, utilizará todos los objetos de doble uso que entren en Gaza para afianzar su régimen terrorista y ampliar su arsenal militar”.

Los residentes sufren la crisis humanitaria

Para la población de Gaza, este estancamiento en medio de la inminencia del invierno provoca dificultades continuas.

“Los niños y las familias están enfrentando condiciones devastadoras, con alrededor de 1.2 millones de personas, incluidos más de 560,000 niños, viviendo en condiciones de refugio críticas o catastróficas”, dijo Ahmad Alhendawi, director regional de la organización de ayuda Save the Children, a DW.

La cantidad de ropa de invierno disponible sigue siendo críticamente insuficiente en Gaza, añadió.

“Como los suministros disponibles cubren menos del uno por ciento de las necesidades, cientos de miles de niños afrontan el invierno sin ropa, mantas ni calefacción adecuadas, dejándolos expuestos a la hipotermia y a enfermedades respiratorias”, dijo Alhendawi.

Además, Nestor Owomuhangi, representante en Palestina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo a DW que unas 400,000 personas en Gaza siguen viviendo en zonas con alto riesgo de inundaciones, incluyendo unas 10,000 mujeres embarazadas.

“Para las mujeres y niñas que ya sufren desplazamiento y hambre, la lluvia amenaza su salud, seguridad y dignidad”, afirma a DW, añadiendo que “con alrededor de 180 bebés que nacen cada día, madres y recién nacidos necesitan urgentemente un refugio seco y cálido”.