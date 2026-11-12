La mujer que se reencontró con sus hijos 40 años después de que le fueran arrebatados por la dictadura de Pinochet en Chile

Tim Roinick y Travis Murdoch viven en Estados Unidos, donde llegaron después de ser adoptados por familias locales en la década de 1980.

Lo que no sabían es que su madre biológica, Teresita de Jesús Padilla, nunca quiso darlos en adopción. Pero el régimen militar que gobernaba Chile, su país de origen, decidió otra cosa.

Y recién esta semana, casi 40 años después de aquel viaje, Teresita logró volver a abrazar a dos de sus hijos.

“Dios me ha devuelto a mis hijos, que pensé que había perdido para siempre”, le dijo la mujer a la agencia Reuters, tras reencontrarse con ellos en Santiago.

Tanto Travis como Tim, así como el hermano gemelo de Travis, le fueron arrebatados a Teresita por miembros de las fuerzas que sosteníanel régimen de Augusto Pinochet mientras ella se encontraba hospitalizada

Esta práctica formó parte del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura durante casi dos décadas y que incluyó la desaparición y muerte de unas 3.000 personas vinculadas a partidos de izquierda y otras agrupaciones disidentes.

Los niños crecieron en EE.UU. y sabían que habían sido adoptados, pero desconocían las circunstancias en las que habían llegado a sus nuevas familias.

“Siento que conozco a Teresita de toda la vida. Hay una conexión”, le dijo Tim a la agencia AP tras la reunión.

“Este encuentro lo voy a recordar para toda la vida”.

Reuters: Pasaron 41 años desde que fueron separados de su madre.

Según varios documentos oficiales obtenidos por las agencias de noticias, durante los 17 años del régimen militar chileno se registraron cerca de 20.000 casos de adopciones forzadas.

Algunas organizaciones, sin embargo, elevan esa cifra a unos 50.000 casos.

“No sabemos con exactitud cuántos niños fueron sacados de Chile”, le dijo a AP Constanza del Río, directora de la ONG Nos Buscamos.

Del Río señaló que mujeres vulnerables de las regiones más pobres del país fueron las principales víctimas de las redes que integraban también trabajadores sociales, médicos y jueces que alteraron documentos para sacar a niños del país.

En la década de 1970, Chile fue el tercer país con mayor número de adopciones ilegales, después de Corea del Sur y China.

Un examen médico

Según el relato de los hermanos Murdoch, la historia en su búsqueda de la verdad comenzó en 2020, cuando Tim necesitó conocer su historial médico y descubrió que tenía una familia entera en Chile.

Durante esas indagaciones, supo que sus familiares, especialmente sus primos, llevaban décadas buscándolo a través de una fundación, que pronto se puso en contacto con él.

Reuters: La familia separada durante casi 40 años se reunió esta semana en Santiago de Chile.

“Allí se abrió una caja de Pandora”, explicó.

Lo primero que descubrió fue que tenía tres hermanos: dos gemelos – entre ellos el hermano de Travis, Carl- que también vivían en EE.UU. y otro que permanecía en Chile.

“Siempre quise tener un hermano. Ahora tengo tres”, relató a Reuters.

Tim se puso en contacto con ellos y, a mediados de este año, decidieron viajar a Santiago para conocer a Teresita. Carl no pudo trasladarse a la capital chilena por las secuelas de un accidente que sufrió en 2013.

Teresita los esperaba. Hoy tiene 66 años y ha vivido gran parte de su vida en una situación económica precaria.

En 1985 quedó embarazada y dio a luz a su hijo mayor. Pensó que el hospital era un lugar seguro donde podía refugiarse y recibir ayuda. Pero allí fue víctima de abusos de confianza que terminaron separándola de sus hijos, no una, sino dos veces.

“Esas mujeres se llevaron a mis hijos bajo amenazas y por eso he sufrido toda mi vida”, le dijo a Reuters.

Según el relato de Travis y Tim, la intención ahora es mantener y fortalecer el vínculo con la madre biológica a la que acaban de conocer, en el otro extremo del continente.

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