“Operación Tornado”: EE.UU. desmanteló una red internacional de tráfico de drogas y arrestó a 354 personas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del equipo conjunto de lucha contra el delito de opioides (JCODE), se unió a Europol para anunciar los resultados de la Operación Tornado: un esfuerzo coordinado, interinstitucional e internacional de las fuerzas del orden contra organizaciones criminales que utilizan la Dark Web para traficar con fentanilo, opioides y otras drogas ilícitas.

La operación, llevada a cabo en Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda, demuestra la continua colaboración entre JCODE y Europol en la lucha contra la venta ilegal de drogas y otros bienes y servicios ilícitos en la Dark Web, se informó en un comunicado.

La Operación Tornado representa la sexta y más extensa acción internacional coordinada desde la creación de JCODE en 2018 y se basa en el éxito de la Operación Raptor del año pasado.

Esta operación incluyó acciones contra vendedores y compradores que operaban en importantes mercados de drogas de la Dark Web.

“Nada impedirá que la Administración Trump identifique y desmantele las redes de narcotráfico”, declaró el Fiscal General Todd Blanche.

?HAPPENING NOW: @AGToddBlanche announces the results of Operation TorNado: a coordinated, multi?agency and international law enforcement effort targeting opioid and fentanyl traffickers on the Dark Web resulted in OVER 350 ARRESTS WORLDWIDE and the seizure of drugs, weapons, and? pic.twitter.com/knXpvQxHAF — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 12, 2026

Las acciones de la Operación Tornado han resultado en el arresto de 354 narcotraficantes y delincuentes fraudulentos de la Dark Web que realizaron decenas de miles de ventas de bienes y servicios ilícitos en Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Esta operación resultó en la incautación de más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. Aproximadamente 5.7 toneladas de drogas ilícitas en todo el mundo, incluyendo fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA; 38 máquinas para fabricar pastillas; y 209 armas de fuego.

Asimismo, se identificaron cuentas de vendedores en la Dark Web y se atribuyeron a personas reales que vendían productos ilícitos en mercados como DrugHub, Archetyp y otros.

La Operación Tornado resultó en 132 arrestos en Estados Unidos, dos en Australia, seis en Austria, cuatro en la República Checa, uno en Finlandia, 23 en Francia, 41 en Alemania, 45 en Hungría, cinco en Irlanda, 12 en los Países Bajos, 13 en Nueva Zelanda, 11 en Eslovenia y 59 en el Reino Unido.

Varias investigaciones continúan para identificar a las personas detrás de las cuentas en la Dark Web.

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