Pronóstico del clima en Dallas para este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 70 grados Fahrenheit (21ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá cielos despejados. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 48 grados Fahrenheit (9ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 18348 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:55 h y el crepúsculo será a las 17:27 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 25% por la mañana, 88% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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