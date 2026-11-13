Un buque cisterna choca contra un crucero en Nueva Orleans y obliga a evacuar a 129 personas

La tranquilidad de un recorrido turístico por el río Mississippi se convirtió en una emergencia cuando un enorme buque cisterna embistió un crucero de pasajeros en Nueva Orleans, provocando que la embarcación quedara volcada de costado y parcialmente sumergida, mientras decenas de personas necesitaban ayuda para salir del agua.

El accidente involucró al American Heritage, un barco turístico operado por American Cruise Lines, y al buque cisterna Atlantic Asphalt. La colisión ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca del puerto de Nueva Orleans y de la zona turística del French Quarter.

De acuerdo con AP, el crucero transportaba a 129 pasajeros cuando recibió el impacto. La embarcación se encontraba atracada cuando fue golpeada por el buque de mayor tamaño.

?Terrifying video out of #NewOrleans/#Lousiana. The moments an American heritage passenger cruise ship starts to sink with passengers onboard in the Mississippi River. Early reports suggest at least 12 people in the water. pic.twitter.com/QGjjAT5IyS — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) November 13, 2026

Un choque que desató el operativo de rescate

Las imágenes del accidente muestran la gravedad de lo sucedido. Varias personas fueron captadas en el agua con chalecos salvavidas, mientras otras permanecían cerca de la estructura del barco, que comenzó a inclinarse después del impacto.

La Guardia Costera de Estados Unidos, junto con los equipos de emergencia, bomberos y autoridades locales, desplegó un operativo para atender a los afectados y localizar a quienes pudieran necesitar asistencia.

Según los primeros reportes, el crucero llevaba aproximadamente dos horas atracado en el puerto cuando ocurrió la colisión.

American Cruise Lines confirma la evacuación

La compañía American Cruise Lines confirmó el incidente mediante un comunicado y aseguró que mantenía comunicación directa con la Guardia Costera y las autoridades locales.

“Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los afectados”, señaló la empresa.

?? OFFICIAL UPDATE: New Orleans Mayor confirms multiple individuals have been rescued following the collision between a cargo ship and a riverboat cruise ship near the Port of New Orleans.



Search-and-rescue operations remain ongoing as public safety agencies coordinate response? pic.twitter.com/B75zKGbhF4 — GeoTechWar (@geotechwar) November 13, 2026

La compañía no ofreció inicialmente un balance detallado sobre posibles lesiones ni mayores precisiones sobre las condiciones de todos los pasajeros.

Investigan las causas de la colisión

Mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades trabajan para esclarecer cómo un buque cisterna de mayores dimensiones terminó impactando una embarcación turística que se encontraba atracada.

Por el momento, no se ha establecido oficialmente la causa del accidente ni se ha confirmado un balance definitivo de víctimas.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la maniobra del Atlantic Asphalt y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el choque.

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