Clima de hoy en Austin para este domingo 15 de noviembre

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 61% para este día. La presión atmosférica media será de 1016.5 hPa, una medición que irá constante durante el día. El Sol saldrá a las 06:56 h y el crepúsculo será a las 17:34 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá cielos nubosos con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 55 grados Fahrenheit (8 y 13 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.