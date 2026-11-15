¿Cómo saber cuándo necesitas una limpieza dental profesional?

Cepillarse dos veces al día y usar hilo dental son hábitos imprescindibles, pero no siempre suficientes. Cuando la placa bacteriana no se elimina a tiempo, se endurece y se convierte en sarro, un depósito que solo puede retirar un profesional con instrumentos como curetas y equipos de ultrasonido.

Reconocer las señales de alerta a tiempo puede marcar la diferencia entre una limpieza de rutina y un tratamiento periodontal más complejo.

Las encías sanas no sangran

La señal más clara es el sangrado al cepillarse, al usar hilo dental o al morder alimentos. Aunque muchas personas lo atribuyen a un cepillo duro o a una mala técnica, la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) insiste en que no es normal. “Si a alguien le sangran las encías, tiene una enfermedad”, afirmó Adrián Guerrero, entonces presidente de la SEPA, durante la campaña «Cuida tus encías» celebrada en Málaga.

Ese sangrado suele ser el primer síntoma de la gingivitis, una inflamación superficial de la encía que, si no se trata, puede avanzar hacia la periodontitis, enfermedad que destruye los tejidos que sostienen el diente y puede provocar su pérdida.

La buena noticia es que la etapa inicial tiene solución. “La gingivitis suele ser reversible si se mejora el cepillado y el uso del hilo dental, y se acude al dentista o periodoncista, que puede eliminar el sarro”, explicó Sally Cram, periodoncista con consulta en Washington D. C. y portavoz de la Asociación Dental Americana (ADA).

Otras señales que no conviene ignorar

Mal aliento persistente que no mejora con el cepillado.

Sarro visible: depósitos amarillentos o marrones cerca de la encía, sobre todo detrás de los dientes inferiores.

Sensación áspera en los dientes al pasar la lengua.

Encías enrojecidas, inflamadas o sensibles al tacto.

Encías retraídas, dientes que parecen más largos o sensibilidad al frío.

Manchas de café, té, vino o tabaco que no salen con el cepillado.

La ausencia de dolor no es garantía. Muchas de estas alteraciones avanzan en silencio. Tricia Quartey-Sagaille, portavoz de la ADA y odontóloga en Brooklyn (Nueva York), ha advertido que mucha gente interpreta la falta de dolor como prueba de que todo está bien, un error que retrasa el diagnóstico.

¿Cada cuánto hay que hacerla?

La recomendación general es una limpieza profesional cada seis meses, aunque la ADA señala que el intervalo debe fijarlo el odontólogo según cada paciente. Como referencia, las personas con alto riesgo periodontal pueden necesitarla cada tres meses; las de riesgo medio, cada seis, y las de riesgo bajo, una vez al año.

Quienes usan brackets u otros aparatos de ortodoncia suelen requerir controles más frecuentes, ya que acumulan placa con mayor facilidad.

Un procedimiento rápido

La limpieza dental profesional, también llamada tartrectomía o profilaxis, es un procedimiento breve y generalmente indoloro que no requiere tiempo de recuperación. Las puntas de ultrasonido actuales están diseñadas para retirar el cálculo sin dañar el esmalte. Además, la consulta permite al odontólogo detectar caries, problemas de encías u otras alteraciones en sus primeras etapas.

Si notas alguna de estas señales o han pasado más de seis meses desde tu última revisión, los especialistas coinciden: es momento de pedir cita con tu odontólogo.

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